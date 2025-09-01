Bloomberg назвало поездку Путина и Моди на «Аурусе» «лимузинной дипломатией»

  • Новость часаЕврокомиссия призвала Китай и Индию прекратить поддерживать Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономический кризис лишает французов правительства
    Политолог увидел в общении Моди и Путина «привет» Дональду Трампу
    Россия и Турция решили проблему финансирования проекта АЭС «Аккую»
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Дипломат: Тяньцзиньская декларация утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России
    ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Мнения
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    13 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    12 комментариев
    1 сентября 2025, 16:12 • Новости дня

    Bloomberg назвало поездку Путина и Моди на «Аурусе» «лимузинной дипломатией»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство Bloomberg охарактеризовало совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди к месту переговоров в рамках ШОС на автомобиле российской марки «Аурус» «лимузинной дипломатией».

    Такой формат позволяет российскому президенту создать менее формальную атмосферу для обсуждения важных вопросов во время обычно формализованных переговоров, считает Bloomberg.

    В материале отмечается, что демонстрация «Ауруса» мировым лидерам «становится не только инструментом дипломатии, но и способом повысить престиж российской автопромышленности за пределами страны».

    Напомним, в преддверии официальной встречи Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Ранее Путин похвалил качество автомобилей Aurus.

    В прошлом году президент России подарил «Аурус» лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    31 августа 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты России и Азербайджана могут провести переговоры уже в понедельник.

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

    Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

    Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Комментарии (6)
    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Комментарии (9)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 03:44 • Новости дня
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    @ Андрей Махонин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. Документ еще в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В России обновлен список противопоказаний к управлению автомобилем, в соответствии с переизданной Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь в него включены дальтонизм и расстройства психологического развития.

    В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале  официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.

    В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.

    Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».

    Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила об изменении  требований к перевозке детей с осени.

    Комментарии (5)
    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Комментарии (12)
    1 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Tекст: Ирма Каплан

    Ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней протаранил внедорожник. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра (1 час ночи мск).

    К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и  попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

    Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

    Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

    В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 02:37 • Новости дня
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

    Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

    Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

    Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал кадры поездки в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что Путин и Моди садятся в один «Аурус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (5)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 сентября в России введено ограничение на передачу сим-карт третьим лицам, направленное на борьбу с анонимностью мошенников и усиление контроля за телефонными номерами, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко пояснили, как будет действовать эта мера.

    В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули: новая мера лишает кибермошенников главных инструментов.

    «Эта мера лишит мошенников их главных инструментов – массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу», – сообщили в аппарате РИА «Новости».

    Теперь мошенники не смогут бесконтрольно покупать сим-карты у случайных людей для совершения преступлений. Власти считают, что ограничение позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.

    С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.

    Комментарии (3)
    Главное
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    Песков отверг причастность России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия
    Эксперт усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии
    Умер художник-постановщик мультфильмов «Врунгель» и «Остров сокровищ»
    Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации