  • Новость часаАмериканист назвал три возможных наказания Украины Трампом
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    Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    Стало известно о тайных переговорах США о поставках российского газа в Германию
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 14:19 • Новости дня

    Путин похвалил качество автомобилей Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане.

    Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной», передает ТАСС.

    Aurus – это линейка представительских автомобилей, разработанных по заказу Минпромторга России с 2013 года. Проект нацелен как на замену парка служебных машин для госслужащих, так и на коммерческие продажи.

    В прошлом году Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    На встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой российский лидер подарил ему длинную версию автомобиля Aurus.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    28 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтер Наталья Хим опубликовала видео, на котором, по ее словам, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, пытавшихся укрыться от артобстрела в лесу.

    Хим опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых, по ее сведениям, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, передает «Российская газета». По ее информации, видео было снято на нашлемную камеру одного из легионеров и показывает, как англоязычные наемники пытались скрыться от артиллерийского обстрела в лесу.

    Однако их укрытие не спасло от точных выстрелов. Российский военнослужащий, используя пистолет с глушителем, первым подстрелил наемника, который, судя по видео, не сразу понял, что произошло. За ним на землю рухнул второй боец, а третьим стал оператор, заснявший свою смерть.

    Хим предполагает, что использование бесшумного оружия указывает на принадлежность бойца к подразделению Сил специальных операций (ССО).

    Ранее появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную. В Сети также появилось видео, где российский боец в костюме человека-паука обстрелял позиции ВСУ. Кроме того, военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Коментарии (9)
    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    @ KremlinRussia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    1 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

    Нападение связали с визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу, подчеркивает российское военное ведомство.

    Министерство обороны сообщило, что атака осуществлялась с применением трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В результате оперативной работы российских подразделений ПВО все три БПЛА были успешно сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

    Компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжилась в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Тверскую область.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    28 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    СМИ: Зеленскому отказали в возобновлении переговоров в США

    Fox News: Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация призывала к возобновлению переговоров после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме, однако получила отказ от американского правительства.

    Как сообщает Fox News, украинская делегация столкнулась с отказом в возобновлении переговоров после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Источники в администрации США рассказали, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настояли на том, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

    Встреча между Трампом и Зеленским, проходившая в Вашингтоне, завершилась публичной перепалкой, во время которой Трамп почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. По словам корреспондента Fox News Джакки Хайнрих, после этого украинская делегация «умоляла» о возобновлении переговоров, но получила отказ.

    Переговоры между двумя странами были важны для Украины, которая стремилась к более тесным дипломатическим отношениям с США на фоне сложной международной обстановки. Однако конфликт на высшем уровне сделал такие переговоры невозможными на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о том, что Владимир Зеленский стал токсичной фигурой даже на Украине, так как отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Эти приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями.

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    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    28 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    ФССП в конце 2024 года провела масштабную проверку участников рынка взыскания, в результате которой были выявлены почти 60 тыс. нарушений, передает РБК.

    По словам директора департамента ФССП Анастасии Мурашкиной, проверка охватила 33 организации и их филиалы. Она отметила, что такие масштабные нарушения удивили, так как подобных показателей не ожидали.

    Среди основных нарушений были названы взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, разглашение персональных данных, психологическое давление на должников и использование личных телефонов сотрудниками для контактов. Кроме того, фиксировались нарушения частоты взаимодействия с должниками, что регулируется законом 230-ФЗ.

    Под проверку попали восемь крупнейших банков страны. У них, помимо стандартных нарушений, обнаружили отсутствие аудиозаписей переговоров с должниками и попытки скрыть информацию от проверяющих. Мурашкина подчеркнула, что были случаи, когда сотрудники банков препятствовали проверке, удаляя данные о заемщиках и отказываясь предоставлять доступ к технике.

    Проверка была проведена по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и стала самой серьезной на рынке взыскания за последние два-три года.

    В декабре в России ввели новые штрафы для коллекторов, включая взыскания до 300 тыс. рублей за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация». Ранее Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга коллекторам.

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    2 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Российские товары увеличили долю в импорте ЕС по ряду категорий

    Аналитики сообщили о росте поставок российского никеля и реакторов в ЕС в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Роль российских товаров в импорте ЕС остается значительной, с увеличением доли в отдельных категориях таких, как необработанный никель и ядерные реакторы, сообщает исследование Института Гайдара.

    Поставки российских товаров в Евросоюз продолжают занимать значительное место в импорте ЕС, сообщает ТАСС.

    По данным обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенного лабораторией международной торговли Института Гайдара, в 2024 году на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия лидирует в поставках ядерных реакторов и топливных элементов, занимая 72,3% доли.

    Также российские поставки составили от 44% до 50% по товарам, таким как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, и семена рапса. В дополнение, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса также приходится на российские поставки.

    Несмотря на общее падение торговли с ЕС, поставки российского СПГ выросли на 28% по сравнению с 2021 годом, достигнув 7,8 млрд долларов, удерживая 20% рыночной доли. Стоимостные объемы поставок рыбы увеличились на 5%, а группы недрагоценных металлов сократились на 5%. Поставки семян подсолнечника также уменьшились на 7%, составив 272 млн долларов.

    Общие поставки удобрений снизились на 14%, достигнув 1,8 млрд долларов, при этом доля на рынке осталась на уровне 26%. Поставки минерального топлива уменьшились на 80% до 24,2 млрд долларов, а доля России в европейском импорте снизилась с 27% до 4,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну.

    В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

    В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время, следует из данных Евростата.

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    28 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ожидает, что лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), примут участие в параде Победы в Москве.

    Об этом сообщает издание «Союзники. ОДКБ» со ссылкой на заявление директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    В интервью Агасандян подчеркнул, что приглашение на парад исходит от президента России Владимира Путина. «Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», – отметил дипломат.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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