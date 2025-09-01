Путин и Моди 50 минут общались наедине в автомобиле Aurus

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что лидеры двух стран сначала встретились на площадке международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

Двусторонние российско-индийские переговоры предполагалось провести в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton, который на время стал резиденцией российского президента. Однако Путин пригласил Моди воспользоваться своим автомобилем, и они отправились к месту встречи вместе.

Президент России и премьер-министр Индии почти час – около 50 минут – вели личную беседу в салоне автомобиля «Аурус». После этого главы государств присоединились к ожидавшим их делегациям в зале переговоров.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине. Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество строится на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.