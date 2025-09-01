Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Путин отметил активное развитие российско-индийского стратегического партнерства
Российско-индийское сотрудничество строится на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, о чем заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.
Путин напомнил, что 21 декабря исполнится 15 лет с момента принятия совместного заявления, в котором отмечен новый уровень отношений между странами, передает ТАСС.
Президент подчеркнул: «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие». По его словам, торгово-экономическая кооперация между Россией и Индией демонстрирует стабильный рост, а туристические обмены также развиваются.
В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.
Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».