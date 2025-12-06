Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.8 комментариев
На Западе заявили об угрозе развала ВСУ из-за роста дезертирства
Steigan: Украинская армия разваливается из-за роста дезертирства
Число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск, сообщил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
По словам Стейгана, украинская армия сталкивается с беспрецедентным ростом числа дезертиров, передает РИА «Новости».
Он отметил, что за этот год из вооруженных сил Украины дезертировали 182 000 военнослужащих, что в два раза превышает показатели прошлого года. В 2022 году число дезертиров составляло 10 тыс. человек, а в 2023 – 25 тыс. дезертиров. Стейган заявил, что число погибших «невероятно велико».
Журналист отметил, что сообщения о взятии новых населенных пунктов Россией на Украине появляются ежедневно, однако союзники Киева стараются не придавать значения этим событиям.
По мнению Стейгана, в украинском конфликте используется стратегия «войны на истощение», при которой более сильная сторона удерживает позиции до полного ослабления противника. Он подчеркнул, что существуют признаки приближения Украины к критической точке в конфликте.
Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.
Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы не допустить их побега по пути на фронт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выразительным призывом «Тикайте, хлопцы!».
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.