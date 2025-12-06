Steigan: Украинская армия разваливается из-за роста дезертирства

Tекст: Вера Басилая

По словам Стейгана, украинская армия сталкивается с беспрецедентным ростом числа дезертиров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что за этот год из вооруженных сил Украины дезертировали 182 000 военнослужащих, что в два раза превышает показатели прошлого года. В 2022 году число дезертиров составляло 10 тыс. человек, а в 2023 – 25 тыс. дезертиров. Стейган заявил, что число погибших «невероятно велико».

Журналист отметил, что сообщения о взятии новых населенных пунктов Россией на Украине появляются ежедневно, однако союзники Киева стараются не придавать значения этим событиям.

По мнению Стейгана, в украинском конфликте используется стратегия «войны на истощение», при которой более сильная сторона удерживает позиции до полного ослабления противника. Он подчеркнул, что существуют признаки приближения Украины к критической точке в конфликте.

Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы не допустить их побега по пути на фронт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выразительным призывом «Тикайте, хлопцы!».

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.