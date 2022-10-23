Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

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23 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Финляндия расплачивается за энергоразрыв с Россией

Закупки Финляндией электричества в России прекращены REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva
Финляндия, которая десятилетиями была образцом нейтралитета, пошла на самые радикальные меры по разрыву торговых отношений с Россией. Прекратились закупки газа, леса и электроэнергии. Последствия не заставили себя долго ждать - инфляция разогналась, а жителей предупреждают о возможных отключениях электричества в их домах.  Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок. Подробности...

Порнократия XXI века правит в европейском доме

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать. Подробности...
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Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии. Подробности...
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Обама против Украины

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

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    Владимир Прохватилов

    Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		23 октября 2022, 11:38

    Глава киевского режима сообщил, что за восемь дней были разрушены 30% украинских электростанций, «что вызвало масштабные отключения света по всей стране. У нас критическая ситуация», – написал Зеленский в своем «Твиттере». Всего лишь восемь дней бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины и треть ее уничтожена ударами русских ракет и беспилотников. Что же будет дальше? В российском экспертном сообществе идет дискуссия о путях еще более эффективного вывода из строя энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Ведущий российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич  считает, что  наибольший  урон киевский режим понесет не из-за повреждения генерирующих мощностей, которые можно довольно быстро отремонтировать, а после ударов по подстанциям. Их уничтожение воспрепятствует переброске электроэнергии между регионами Украины. Его предложение кажется весьма перспективным.

    «Как это выглядит? Вот, не работают киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Есть подстанция, которая позволяет принять электроэнергию, допустим, из Черниговской области. Эта подстанция не работает – все, не протолкнуть. А восстанавливать их всегда сложнее. Это не котлы ремонтировать – тут надо схемы восстанавливать, электронику соответствующую, и так далее», – объясняет Марцинкевич.

    Действительно, подстанцию легче разбомбить, чем ТЭЦ. Одной ракеты или ударного беспилотника хватит. Но сколько таких объектов на Украине? Приоритетны прежде всего тяговые подстанции, обеспечивающие движение электровозов, которыми на Украине осуществляется большинство грузоперевозок по железной дороге, включая перевозку вооружений. Вывод из строя железнодорожной электросети решительным образом ограничит возможность Украины получать западное оружие.

    До начала СВО около 80% всех железнодорожных перевозок на Украине осуществлялось электровозами и лишь 20% – тепловозной тягой. Электричество на Украине дешевое и вырабатывается ГЭС и АЭС. Дизельное топливо дорогое — собственной нефти нет, а сейчас и НПЗ разрушены. Железнодорожные линии «Укрзализныци» насчитывают свыше трех десятков подстанций разного назначения. Достаточно вывести из строя те, которые расположены на границах с Восточной Европой, их примерно полтора десятка. Известный военкор Александр Коц считает, что удары следует наносить по локомотивным депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов.

    Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Локомотивных депо на Украине ровным счетом 43, то есть даже поболее, чем тяговых подстанций. В этих депо 570 цехов, то есть это цели большой площади и вывести их из строя гораздо сложней, чем подстанции. Однако ключевых с точки зрения обеспечения грузоперевозок всего 25 депо, что сильно облегчает задачу для наших ракет и беспилотников.

    Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов предлагает уничтожить пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине и тем самым парализовать перевозки с западной границы, где производится перегруз военных поставок из Европы. Таких пунктов немного. Чтобы вывести их из строя, понадобится не так уж много ракет. Из-за разницы в ширине рельсовых пролетов западные локомотивы и колесные пары для украинской железной дороги не подойдут. Достать советские запчасти в Киеве не смогут, так как их собственного производства на Украине давно уже нет.

    Стоит обратить внимание на Львовскую железную дорогу, по которой идет основной поток военных грузов на Украину. Уничтожение даже одного Бескидского тоннеля на Львовской железной дороге в Карпатах остановит этот поток. Восстановить туннель будет крайне трудно, если вообще возможно. Но даже если Украина лишится возможности везти с Запада вооружения и военную технику по железным дорогам, остаются автомобильные перевозки. В Пентагоне разработана методика скрытых перевозок оружия на Украину именно по автодорогам – в гражданских грузовиках и минивэнах, причем не по автомагистралям, а по дорогам местного значения, что делает их обнаружение крайне сложным. На сто процентов изолировать театр военных действий на Левобережной Украине можно одним способом – взорвать мосты через Днепр.

    В подконтрольной Украины части Днепра его на сегодняшний день пересекают 20 мостов: 11 автомобильных, 2 железнодорожных, 7 совмещенных автомобильно-железнодорожных, причем 5 мостов проходят по плотинам ГЭС. Вывести их из строя непросто. Пример моста через Днестровский лиман показал, как сложно повредить качественно сделанный мост даже высокоточным оружием. ВСУ понадобилось около сотни ракет, чтобы вывести из строя Антоновский мост близ Херсона. Однако если и тратить дорогостоящее высокоточное оружие, то именно на эти цели. Уничтожение мостов через Днепр гарантированно изолирует левобережный театр военных действий, отсекая левобережную группировку противника от снабжения и обрекая ее на неминуемый разгром в короткий срок. 

    Никакие паромные переправы и авиаперевозки заменить автомобильные и железнодорожные мосты не в состоянии.

    Если мы определились с целями, то какими средствами их поражать? Это задача для оперативных планировщиков российского Генштаба. В любом случае, «Калибры», «Искандеры» и «Кинжалы» могут повредить дорожное полотно днепровских мостов, как это сделали ВСУ с мостами через Днепр возле Херсона. А полностью уничтожить мосты через Днепр будет возможно, применив межконтинентальные баллистические ракеты с уменьшенной дальностью и мощной конвенциональной боевой частью эквивалентом в несколько тонн тротила, как предлагают российские военные аналитики.

    Уничтожение левобережной группировки противника позволит нарастить интенсивность ударов вглубь территории Украины и достичь критического уровня разрушения ее военной и транспортной инфраструктуры.

    Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.

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