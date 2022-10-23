Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Глава киевского режима сообщил, что за восемь дней были разрушены 30% украинских электростанций, «что вызвало масштабные отключения света по всей стране. У нас критическая ситуация», – написал Зеленский в своем «Твиттере». Всего лишь восемь дней бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины и треть ее уничтожена ударами русских ракет и беспилотников. Что же будет дальше? В российском экспертном сообществе идет дискуссия о путях еще более эффективного вывода из строя энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ведущий российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич считает, что наибольший урон киевский режим понесет не из-за повреждения генерирующих мощностей, которые можно довольно быстро отремонтировать, а после ударов по подстанциям. Их уничтожение воспрепятствует переброске электроэнергии между регионами Украины. Его предложение кажется весьма перспективным.

«Как это выглядит? Вот, не работают киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Есть подстанция, которая позволяет принять электроэнергию, допустим, из Черниговской области. Эта подстанция не работает – все, не протолкнуть. А восстанавливать их всегда сложнее. Это не котлы ремонтировать – тут надо схемы восстанавливать, электронику соответствующую, и так далее», – объясняет Марцинкевич.

Действительно, подстанцию легче разбомбить, чем ТЭЦ. Одной ракеты или ударного беспилотника хватит. Но сколько таких объектов на Украине? Приоритетны прежде всего тяговые подстанции, обеспечивающие движение электровозов, которыми на Украине осуществляется большинство грузоперевозок по железной дороге, включая перевозку вооружений. Вывод из строя железнодорожной электросети решительным образом ограничит возможность Украины получать западное оружие.

До начала СВО около 80% всех железнодорожных перевозок на Украине осуществлялось электровозами и лишь 20% – тепловозной тягой. Электричество на Украине дешевое и вырабатывается ГЭС и АЭС. Дизельное топливо дорогое — собственной нефти нет, а сейчас и НПЗ разрушены. Железнодорожные линии «Укрзализныци» насчитывают свыше трех десятков подстанций разного назначения. Достаточно вывести из строя те, которые расположены на границах с Восточной Европой, их примерно полтора десятка. Известный военкор Александр Коц считает, что удары следует наносить по локомотивным депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов.

Локомотивных депо на Украине ровным счетом 43, то есть даже поболее, чем тяговых подстанций. В этих депо 570 цехов, то есть это цели большой площади и вывести их из строя гораздо сложней, чем подстанции. Однако ключевых с точки зрения обеспечения грузоперевозок всего 25 депо, что сильно облегчает задачу для наших ракет и беспилотников.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов предлагает уничтожить пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине и тем самым парализовать перевозки с западной границы, где производится перегруз военных поставок из Европы. Таких пунктов немного. Чтобы вывести их из строя, понадобится не так уж много ракет. Из-за разницы в ширине рельсовых пролетов западные локомотивы и колесные пары для украинской железной дороги не подойдут. Достать советские запчасти в Киеве не смогут, так как их собственного производства на Украине давно уже нет.

На эту тему

Стоит обратить внимание на Львовскую железную дорогу, по которой идет основной поток военных грузов на Украину. Уничтожение даже одного Бескидского тоннеля на Львовской железной дороге в Карпатах остановит этот поток. Восстановить туннель будет крайне трудно, если вообще возможно. Но даже если Украина лишится возможности везти с Запада вооружения и военную технику по железным дорогам, остаются автомобильные перевозки. В Пентагоне разработана методика скрытых перевозок оружия на Украину именно по автодорогам – в гражданских грузовиках и минивэнах, причем не по автомагистралям, а по дорогам местного значения, что делает их обнаружение крайне сложным. На сто процентов изолировать театр военных действий на Левобережной Украине можно одним способом – взорвать мосты через Днепр.

В подконтрольной Украины части Днепра его на сегодняшний день пересекают 20 мостов: 11 автомобильных, 2 железнодорожных, 7 совмещенных автомобильно-железнодорожных, причем 5 мостов проходят по плотинам ГЭС. Вывести их из строя непросто. Пример моста через Днестровский лиман показал, как сложно повредить качественно сделанный мост даже высокоточным оружием. ВСУ понадобилось около сотни ракет, чтобы вывести из строя Антоновский мост близ Херсона. Однако если и тратить дорогостоящее высокоточное оружие, то именно на эти цели. Уничтожение мостов через Днепр гарантированно изолирует левобережный театр военных действий, отсекая левобережную группировку противника от снабжения и обрекая ее на неминуемый разгром в короткий срок.

Никакие паромные переправы и авиаперевозки заменить автомобильные и железнодорожные мосты не в состоянии.

Если мы определились с целями, то какими средствами их поражать? Это задача для оперативных планировщиков российского Генштаба. В любом случае, «Калибры», «Искандеры» и «Кинжалы» могут повредить дорожное полотно днепровских мостов, как это сделали ВСУ с мостами через Днепр возле Херсона. А полностью уничтожить мосты через Днепр будет возможно, применив межконтинентальные баллистические ракеты с уменьшенной дальностью и мощной конвенциональной боевой частью эквивалентом в несколько тонн тротила, как предлагают российские военные аналитики.

Уничтожение левобережной группировки противника позволит нарастить интенсивность ударов вглубь территории Украины и достичь критического уровня разрушения ее военной и транспортной инфраструктуры.

Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.