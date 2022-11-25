Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

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25 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:33  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...

Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...

Деньги предателей надо национализировать

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Никаких экономических предпосылок к пересмотру итогов приватизации нет. Однако несомненно есть политические. Подробности...
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Макрон пообещал наказать Россию

Галичан не берут в ВСУ

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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    Владимир Прохватилов

    Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

    Владимир Прохватилов
    старший научный сотрудник Академии военных наук
    		25 ноября 2022, 17:29

    У США заканчиваются высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Киеву, сообщили CNN три американских чиновника, имеющие доступ к секретам военного ведомства. В закромах Пентагона подходят к концу запасы 155-мм артиллерийских снарядов, переносных зенитных комплексов Stinger, противорадарных ракет HARM, ракет класса «земля – земля» GMLRS, а также противотанковых ракет Javelin.

    Американские оборонные компании пытаются нарастить производство этих и прочих вооружений, но с этим есть большие проблемы, причем не решаемые в обозримой перспективе. Проблемы в американской оборонке настолько серьезны, что Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в своем докладе от 2 февраля 2022 года впервые за последние годы поставила неудовлетворительную оценку всему американскому ВПК. NDIA оценивает военно-промышленную базу США по восьми категориям, по каждой из которых выставляются оценки от 0 до 100. Оценка ниже 70 считается провалом. На данный момент общая оценка американской оборонной промышленности упала до 69.

    Совсем плохи дела в категории производственных мощностей и готовности компаний к быстрому росту. В 2019 году NDIA присвоила этой категории 80 баллов. В 2020 году оценка снизилась до 52 баллов, в начале 2021 года – до «критически недостаточных» 48 баллов, а по итогам 2021 года – до 20 баллов. Это был шок, которого не ожидали. А в чем, собственно, дело-то?

    Судя по всему, в том, что воруют в Пентагоне так, что даже сами не знают, сколько украли.

    Министерство обороны США провалило свой пятый в истории аудит, не сумев учесть более половины своих активов, но, по словам его главного финансиста, «эти усилия рассматриваются как поучительный момент». После того как 1600 аудиторов проверили активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на 3,7 трлн, официальные лица обнаружили, что министерство не может учесть около 61% своих активов, заявил журналистам контролер Пентагона Майк МакКорд: «Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас и он помогает нам становиться лучше. Это не заставляет нас выздоравливать так быстро, как мы хотим», – сказал он.

    Фото: US Air Force/Cover Images/Reuters

    Ничего себе выздоровление. Триллионы долларов неучтенки, и никто за это не несет ответа!

    Замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кал довольно неуклюже оправдывался за истощение запасов вооружений и военной техники на брифинге для журналистов: «Нет никаких сомнений в том, что отправка оружия на Украину оказывает давление на запасы и промышленную базу США, а также их союзников. Послушайте, мы наблюдаем первый за многие десятилетия пример реального конфликта с применением обычных вооружений высокой интенсивности и той нагрузки, которую он оказывает не только на вовлеченные страны, но и на оборонно-промышленные базы тех, кто поддерживает, в данном случае поддерживает Украину».

    Если учесть, что вся военная помощь Украине не превысила 40 млрд долларов, а в серых схемах Пентагона исчезло почти 8 триллионов, то эти увертки высокого военного чиновника звучат, как детский лепет. В свое оправдание Кал добавил, что есть еще много работы, чтобы доказать, что оборонно-промышленная база США может стать более проворной и ответственной («there’s more work to do to make sure the US defense industrial base is more nimble and responsive»).

    Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан отмечает, что у США «запасы боеприпасов для 155-мм гаубиц близки к пределу, который Соединенные Штаты готовы предоставить без риска для своих боевых возможностей». При этом он считает, что «такие же боеприпасы может поставлять еще десяток стран, и Украина вряд ли будет стеснена в том, что ей нужно, благодаря глобальному рынку». Иными словами, США перекладывают тяжкое бремя военной помощи лишенной своей оборонной промышленности Украине на чужие плечи.

    Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве, а, в первую очередь,  в том, что за последние двадцать лет американская оборонка, как мы писали, изрядно сдулась. И даже если бы триллионного воровства не происходило, чисто «технически», как сказал бы лесковский Левша, произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе.

    Выпуск пресловутых Javelin в США рухнул в пять раз – с десяти тысяч до двух тысяч единиц в год. Разбежались инженеры, не хватает заводских мощностей. «Мало кто понимает, что противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger поддерживаются устаревшей и ненадежной производственной инфраструктурой, изобилующей потенциальными уязвимыми местами и проблемами с поставками», – пишет Forbes.

    Боеголовки для Stinger и Javelin производит лишь один старый завод, построенный в 1941 году в городке Миддлтон в штате Айова. С тех пор этот завод не получил ни цента инвестиций. Собираются боеголовки вручную, применить промышленных роботов невозможно. Каждый год случается по несколько аварий и взрывов.

    Еще хуже с самими «Стингерами». Производящая их корпорация Raytheon сообщает, что за два десятка лет Пентагон не купил у них ни единого «Стингера». Комплектующие для этих ракет уже недоступны на рынке, поэтому даже физической возможности заместить тысячи «Стингеров», отправленных на Украину, нет и не предвидится. Глава Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что нужно перепроектировать всю электронику ракеты, то есть, по сути, сделать ракету заново, а это вопрос даже не завтрашнего дня.

    Чиновница Пентагона Эллен Лорд считает, что ситуация со «Стингерами» намного хуже, чем ее рисует компания Raytheon. На Украину отправлена львиная доля всех запасов этих комплексов. «Это серьезная угроза нашей безопасности», – считает Эллен Лорд. Она предупредила, что

    на восстановление запасов противотанковых ракет Америке потребуется не менее пяти лет.

    Если верить пентагоновским чиновникам, Украину могут снабжать всем необходимым оружием аж десятки стран. Давайте посмотрим, как с этим обстоят дела у военного и экономического гегемона Европы – Германии. А дела такие, что не только снарядов, но и самих артустановок для стрельбы 155-мм снарядами Германия Украине ни продать, ни подарить не может.

    Немецкий журнал «Der Spiegel» в статье «Panzerhaubitzen wegen Ersatzteilmangels außer Gefecht» («Самоходные гаубицы выведены из строя из-за отсутствия запасных частей») сообщает, что отсутствие запчастей для   155-мм/52 немецких самоходных гаубиц PzH 2000, переданных в качестве военной помощи Украине ставит под вопрос их боеспособность.

    После поставки Украине 14 самоходных гаубиц PzH 2000, германское министерство обороны не смогло обеспечить их ремонт, который понадобился «в связи с их интенсивным боевым применением на фронте на востоке Украины». В Бундесвере сообщили, что ВСУ выпускают из этих гаубиц по 300 снарядов в день, что вызывает сильный износ орудийных систем. Недавно, чтобы отремонтировать шесть доставленных с Украины гаубиц PzH 2000, пришлось разобрать одну из них на запчасти.

    Нехватка запчастей парализует сейчас и ремонтный хаб, который Германия хочет создать в Словакии к середине декабря для ремонта поставленных на Украину вооружений. Если уж военный лидер Европы, Германия, не способна обеспечить киевский режим исправным вооружением, что говорить о мифическом «десятке стран».

    Становится все более очевидно, что войну на истощение Украина не вытянет.

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