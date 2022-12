Кадровая политика Байдена начала работать против демократов Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III Владимир Прохватилов

старший научный сотрудник Академии военных наук 1 декабря 2022, 09:06 Американский таблоид Globe Magazine опубликовал скандальную статью, в которой утверждается, что британская контрразведка МИ-6 передала в парламент Соединенного Королевства обширное досье, свидетельствующее о нетрадиционных увлечениях короля Карла III, что может помешать его коронации, намеченной на май 2023 года. «На короля Карла III оказывается давление, чтобы он отрекся от престола и оставил трон своему сыну, принцу Уильяму», – говорится в публикации, которая была широко растиражирована желтой прессой. Заметкам в таблоидах мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «The king and his husband: The gay history of British royals» – «Король и его муж: гей-история британских королевских особ». Таблоид Globe Magazine принадлежит американской корпорации Hudson Group, которая в последние годы тесно сотрудничает с глобальным финансовым монстром Goldman Sachs, в котором в 2001–2004 годах работал в качестве аналитика нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Женатый, как известно, на дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти, владельца корпорации Infosys, в числе акционеров которой – крупнейшие в мире инвестфонды BlackRock и Vanguard. Независимо от того, достоверна ли информация о личных предпочтениях короля Карла III в Globe Magazine, не вызывает сомнения, что цель публикации – скомпрометировать британского монарха и, возможно, заставить его отречься от престола в пользу принца Уильяма. Вопрос – зачем? В последние годы британские таблоиды утверждали, что королева устала от скандалов, в которые ее втянули Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, и намерена сделать своим преемником принца Уильяма. Но осенью 2018 года королева изменила свое решение: как сообщила британская газета Daily Mirror, «королева Великобритании Елизавета II планирует через три года передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу. Королева намерена отойти от дел в возрасте 95 лет, сделав своего старшего сына регентом», – писало издание, сообщая также, что Чарльз стал получать копии всех документов, с которыми работала его мать. Сама Елизавета, как отмечала газета, намерена была сделать все, чтобы не допустить сбоев в работе государственного аппарата в случае ее преждевременной кончины или болезни. Публикация Daily Mirror заслуживает доверия, так как была анонсом готовящейся к публикации книги королевского корреспондента Роберта Джобсона «Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams» («Чарльз в 70: размышления, надежды и мечты»). Причина такого поворота в том, пишет издание, что принц Уильям слишком сблизился с финансовыми магнатами лондонского Сити. Еще в 2005 году Уильям прошел стажировку в лондонских банках, причем основное время своей практики он провел в крупнейшем британском банке HSBC Holdings Plc. Помимо HSBC, на честь заполучить на практику наследника английского престола претендовали такие крупнейшие банки, как Merrill Lynch, JP Morgan Cazenove, NM Rothschild и другие. Однако принц Уильям выбрал HSBC и в дальнейшем не порывал контактов с этим вторым по величине банком в мире. На эту тему Миноритарными акционерами HSBC (с правом участия в выборе совета директоров) являются все те же крупнейшие в мире американские инвестиционные фонды BlackRock и Vanguard (связанные с компанией тестя Риши Сунака), поддерживающие глобальную политику ФРС США, вошедшую с некоторых пор в противоречие с курсом Букингемского дворца. Это, скорее всего, и явилось причиной того, что принц Уильям не оправдал надежд своей бабушки. Но теперь бабушки нет, и финансовые монстры, судя по всему, пытаются изменить расклад. В случае со скандальной публикацией, порочащей сына Елизаветы, короля Карла III, бенефициары скандала просматриваются, на мой взгляд, отчетливо. Это лондонский Сити, где безраздельно властвуют Ротшильды, чьи интересы неразрывно связаны с интересами Goldman Sachs, чей выдвиженец сегодня стал британским премьером. И с интересами BlackRock и Vanguard, вложившимися в миллиардный бизнес тестя Сунака. Напомню, что именно с отставки Сунака с поста министра финансов 5 июля 2022 года начался правительственный кризис, который закончился уходом премьера Бориса Джонсона. Сторонники лохматого Бориса прямо выражали свое недовольство, называя Риши «змеей» и «предателем». Суперконсерваторы, сплотившиеся вокруг Джонсона, не уловили тревожных сигналов, которые слали им воротилы лондонского Сити, позиции которого в мировой финансовой системе после Брекзита явственно пошатнулись. Джонсон хотел вывести экономику из кризиса, снижая налоги, но этого оказалось недостаточно. Кроме того, финансовые магнаты предлагали просто увеличить государственный долг, а не сокращать бюджет и налоги. Джонсон их не послушал, и его отправили в отставку. Новым премьером стала Лиз Трасс, которая «с пылу с жару», в считаные дни, совершила то, что можно назвать убийством фунта стерлингов на Даунинг-стрит, 10. Ее министр финансов Кваси Квартенг анонсировал такой мощный набор популистских реформ, что фунт упал по отношению к доллару до исторического минимума за всю историю. Квартенг пообещал сокращение налогов на 50 млрд фунтов плюс заморозку цен на электроэнергию, на которую пришлось бы потратить не менее 150 млрд фунтов, при этом дефицит госбюджета автоматически вырастал на значение, соответствующее 10% ВВП. Курс фунта рухнул до 1,08 к доллару, а затем – до 1,035. Инвесторы стали сбрасывать государственные краткосрочные облигации с поистине космической скоростью. Возмущение финансовых рынков было настолько велико, что Трасс пришлось сразу же свернуть свою экономическую программу, что не спасло ее от скоропостижной отставки. Ее сменил выдвиженец Goldman Sachs Риши Сунак, ни сном ни духом не помышляющий покушаться на власть и могущество глобальных финансистов. Правительства Бориса Джонсона и Лиз Трасс довели Сити практически до краха. Капиталы побежали из Соединенного Королевства, пальма фондового первенства перешла во Франкфурт и Париж. Можно предположить, что те люди, которые «ушли» Джонсона и Трасс, посадив на Даунинг-стрит, 10 своего человека, решили, что и на британском троне им нужен проверенный «кадр», каким по определению является принц Уильям, который, усевшись на трон своей бабушки, будет ревностно отстаивать интересы своих друзей из Сити. В запасе у глобального Фининтерна еще и принц Гарри, который провел переговоры с руководством Goldman Sachs и будет представлять интересы этого крупнейшего финансового конгломерата. Ходят слухи, что Карл III не слишком-то доволен таким поворотом дел, а значит, скандальными статьями в таблоидах о нетрадиционных предпочтениям британского монарха дело не ограничится.