Британская разведка нацелилась на Зеленского и его окружение

Британская разведка стремится поставить под контроль ближайшее окружение президента Украины Зеленского – а может быть, и его лично. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из не подтвержденных официально сообщений о тайной встрече Зеленского и главы МИ-6 в Лондоне. О чем шел разговор и какое отношение это имеет к слухам о «российском кроте» в Киеве?

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел тайную встречу с новым главой MИ-6 (британской разведки) Ричардом Муром. На встрече присутствовал глава СБУ Иван Баканов, но не было никого из офиса (администрации) президента Украины. По крайней мере, о проведении этой встречи сообщает украинская пресса.

Если такая встреча действительно была, то можно сказать следующее – обычно такое не принято. Глава МИ-6 никогда не встречается с главами других государств. Отчасти дело в британском снобизме. Отчасти – в простом дипломатическом распределении полномочий. Глава государства (даже Украины) в ходе официального визита по статусу ведет переговоры только с другим главой государства. В данном случае – с премьер-министром Борисом Джонсоном.

В качестве исключения его собеседником может быть министр иностранных дел или иное действительно ключевое лицо. Например, Зеленский посетил принца Уильяма как потенциального наследника престола. Королева Елизавета II уже в очень преклонном возрасте. И по множеству закулисных признаков именно герцог Кембриджский может наследовать престол, перескочив через голову своего отца – принца Уэльского Чарльза. Так что эта встреча имела адекватную дипломатическую составляющую. А вот беседа с новым главой МИ-6 Ричардом Муром на набережной принца Альберта у Воксхоллского моста – это событие исключительное (если оно действительно происходило, сделаем все-таки вновь оговорку).

Украинские источники сообщают, что Ричард Мур обсуждал (вернее, довел до сведения украинского президента) три момента.

Во-первых, британская сторона недовольна попытками офиса президента Украины поставить под свой контроль так называемые антикоррупционные структуры, которые были созданы на Украине европейцами и американцами и по факту украинскими же властями не контролируются.

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Изначально речь шла о том, что САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) не будут подчиняться собственно украинским структурам власти и будут отчитываться только перед комиссарами Евросоюза. Но уже в 2015 году при президенте Порошенко закон на Украине был изменен так, что САП и НАБУ, по мнению европейских кураторов, остались в рамках «старой прокуратуры» и вышли из подчинения европейцев. Это старый украинский трюк, когда сперва Киев вроде на все соглашается, а затем втихомолку через Верховную раду переделывает изначальные соглашения под себя. Глава государства – кто бы он ни был – получает возможность сказать, что я тут ни при чем, мы не можем идти против воли народных избранников. Демократия. Так, кстати, произошло и с Минскими договоренностями.

Практику внедрения в другие страны таких как бы «независимостей» западные государства пробовали неоднократно. Но практически всегда эта система рушилась, столкнувшись с местной реальностью. Например, в Косово все закончилось в прошлом году физическим изгнанием из края европейских комиссаров, работавших по контракту в местной прокуратуре, «антикоррупционном бюро» и в судах. Часть из этих назначенцев просто коррумпировалась сама, а другая часть надоела местным. Их попросили на выход в рамках процесса «суверенизации Косово». Но на Украине сейчас большинство в Раде принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа», и с точки зрения англичан президент Зеленский имеет возможность вернуть САП и НАБУ под контроль европейцев. Или, выражаясь их терминологией, «сделать антикоррупционные структуры независимыми».

Во-вторых, обсуждалась ситуация в Донбассе и взаимоотношения Украины с Россией. Эта тема публично никогда не обсуждается, и что там Ричард Мур пытался донести до Зеленского, пока непонятно.

Ну и в-третьих – и, скорее всего, в-основных. Глава МИ-6 указал Зеленскому на то, что якобы в его окружении и в Офисе президента Украины существуют утечки информации. По мнению британской разведки, кто-то в окружении Зеленского либо открыто работает на Москву, либо занимает такую политическую позицию, которая неприемлема для европейцев (и британцев в том числе).

Ранее подобное давление на президента Украины оказывало американское посольство и станция ЦРУ в Киеве. Сложилось мнение, что Украина – целиком управляемая из-за границы страна, которой чуть ли не в открытую руководят американцы и британцы. Но надо понимать, что Украина просто в силу своих масштабов не может целиком находиться «во внешнем управлении», и это лишь пропагандистское упрощение и штамп. Киев не во всем, но все же во многом самостоятелен в принятии решений и способен взбрыкивать, когда сильно запрягают.

Так случилось и с аналогичным американским давлением на Зеленского. Президент Украины элементарно обиделся на попытку так откровенно надавить на него и никого из своего окружения смещать по американскому приказу не стал. Чем он, кстати, выгодно отличается от Порошенко, который в аналогичной ситуации просто сдал своего друга и свояка генпрокурора Виктора Шокина, вставшего на пути экономических интересов тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Предполагается, что поведение британцев и лично оксфордского выпускника, типичного джентльмена из семьи потомственных дипломатов и шпионов Ричарда Мура будет не таким топорным. Его отец пришел на работу в Форин Офис еще на улицу Короля Чарльза в 1945 году в 16-летнем возрасте и всю жизнь работал в арабских странах (например, в Эр-Рияде вместе с отцом советского суперагента Кима Филби). Нынешний глава британской разведки родился в Ливии, а детство провел в Москве, учился в первой английской спецшколе в Сокольниках и до сих пор считает это время своим «счастливым детством в Москве». Ричард Мур не приказывает, как американцы, а вежливо «предупреждает» Зеленского, что англичане «заметили утечки» из его офиса и рекомендуют быть разборчивее в знакомствах и дружбе.

Есть данные, что речь идет прежде всего об Андрее Ермаке, близком друге Зеленского, который с февраля возглавляет офис президента после отставки Андрея Богдана. Ермак никогда не пользовался благосклонностью ни европейцев, ни американцев, ни украинских и российских либералов и эмигрантов, поскольку пытался проводить взвешенную политику по отношению к Донбассу и Минским договоренностям.

Откровенные обвинения в государственной измене в адрес Ермака начались после истории с «вагнеровцами в Минске». Тогда руководство военной разведки Украины обвинило главу офиса президента в утечке информации, из-за которой якобы операция по заманиваю ветеранов войны в Донбассе на Украину и сорвалась. На оперативных совещаниях в кабинете Зеленского по планированию этой провокации присутствовало немного людей, среди которых был и Ермак. Однако в ходе расследования вдруг выяснилось, что на этих совещаниях присутствовали в том числе младшие офицеры Генштаба Украины (в качестве секретарей и стенографистов), которые и вовсе не имели допуска к секретной информации. Дело в отношении них возбуждено не было.

Тем не менее, обвинения в адрес Ермака стали тиражироваться в украинских СМИ. Не исключено, что нападки на друга Зеленского были частью длительной кампании, поскольку ангажированные люди еще до начала нового витка нормандских переговоров заранее обвиняли Ермака в якобы «пророссийской позиции». Эта кампания выглядела организованной, поскольку в ней участвовали не только украинские радикалы или люди из окружения Порошенко, но и российские политэмигранты, представители крайнего крыла интеллигентской оппозиции.

Одновременно в Киеве некий депутат от «Слуги народа» Гео Лерос (по паспорту Геворг Курехян), скандальный дизайнер, клипмейкер и скульптор 1989 года рождения, распространил аудиозаписи разговоров брата Андрея Ермака Дениса, который якобы обсуждает возможность назначения на государственные должности за взятки. Лерос также заявил, что братья Ермаки рассматривали возможность покушения на него и обратился в прокуратуру с требованием провести расследование. Но на следующий день после этого те самые САП и НАБУ, о которых Ричард Мур говорил в первом пункте, начали расследование против самого Лероса и обнаружили колоссальную неуплату налогов. Лерос был исключен из партии «Слуга народа», лишился депутатского мандата и с тех пор ведет личную войну против Зеленского и Ермака. И есть подозрение, что именно Гео Лерос может быть одним из источников МИ-6 в борьбе против Андрея Ермака.

Но возможно, что англичане обладают и собственными источниками информации. История с «вагнеровцами в Минске» перепахала в Киеве многих. Военная разведка вообще отказывается теперь общаться с офисом президента Украины, а англичане предпочитают тем не менее иметь дело с СБУ, глава которой Иван Баканов и был направлен на встречу с Ричардом Муром в Лондоне в обход офиса президента.

Англичане распускают слух, что таинственность встречи Мура с Зеленским была связана в основном с тем, что премьер-министру Великобритании не сподручно рассказывать такие вещи главе другого государства. Но по факту это как раз и есть компетенция Бориса Джонсона, а не Ричарда Мура, который в британской табели о рангах не более чем начальник управления Форин Офис (так все там в Лондоне устроено).

Представление об Андрее Ермаке как о каком-то «пророссийском деятеле», мягко говоря, надуманно. Например, именно он лично сорвал последнюю по счету встречу в нормандском формате. Но он способен мыслить хотя бы прагматично, что уже раздражает тех, кому не угодно примирение в Донбассе. Президент Украины Зеленский вновь оказался перед выбором: пойти на поводу англосаксов или проявить стойкость.

С другой стороны, мы не знаем, что именно Ричард Мур продемонстрировал Зеленскому в качестве доказательства о наличии «российского шпиона» в его администрации (если что-то вообще продемонстрировал). Если речь шла о констатации факта утечек, то они сами по себе давно не секрет. Тот же Баканов и его СБУ уже много раз должны были эту информацию проанализировать. Для этого совершенно не нужен английский джентльмен Ричард Мур.

Давление же Лондона связано, скорее всего, именно с желанием британцев любыми средствами поставить под контроль окружение президента Зеленского. Оно кажется им недостаточно лояльным Западу. И это действительно событие, не имеющее аналогов в прошлом – раньше на это претендовали только американцы.