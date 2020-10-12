Погребинский усомнился в способности Зеленского контролировать СБУ

«Пока Зеленский никого криминала не совершил – он может спокойно уйти в отставку», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал сообщение представителя украинских спецслужб о том, что в провале операции по задержанию 33 «вагнеровцев» виновно окружение президента Украины Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский в понедельник допустил возможность своей отставки.

«Я вполне допускаю, что это правда. Но в этом нет никакой сенсации. Данную информацию окружение Петра Порошенко озвучивало и ранее. Сейчас о ней лишь напомнили с помощью принадлежащего ему телеканала «Прямой» и сливного бачка под названием «Обозреватель». Потому я бы не рекомендовал к этой информации относиться серьезно», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

«Другое дело, что Зеленский действительно слабо контролирует деятельность украинских спецслужб. Он поставил на должность главы СБУ своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова. Ясно, что опытные силовики лишь создают видимость своего подчинения Баканову, а на деле просто ведут свою игру. Поэтому и президент не может контролировать спецслужбы», – пояснил эксперт.

«Недавно ходили слухи о том, что президент думает о замене Баканова, но фамилия возможного преемника не называлась. При этом речь шла о человеке, которые не имеет отношения к спецслужбам. Но мы не Германия, где гинеколог может быть министром обороны, а потом первым лицом в Европейском Союзе. У нас совсем другая страна, мы до этого еще не дожили», – подчеркнул Погребинский.

«Поэтому я считаю, что Зеленский должен честно выйти и сказать, что у него не получается управлять страной, он не может прекратить конфликт на востоке Украины, и предложить избрать нового президента. Вменяемые люди должны убедить его в том, что ему ничего не будет, если он подаст в отставку», – предполагает эксперт.

«В противном случае Украина окажется в еще более опасной ситуации из-за некомпетентности руководителей страны. Зеленский начал подписывать документы, которые могут иметь далеко идущие последствия. В частности – он подписал бумаги с огромным количеством обязательств перед Британией. Но что может подписывать Лондон, который толком из ЕС не вышел? Это очень опасно и никто достоверно не знает, под чем именно подписался Зеленский», – отмечает политолог.

«Поэтому пока Зеленский никого криминала не совершил – он может спокойно уйти в отставку», – заключил Погребинский.

Ранее представитель украинских спецслужб предположил, что спецоперация по задержанию членов российской ЧВК Вагнера, куратором которой был он сам, сорвалась, потому что в руководстве Украины «сидит «крыса».

«У нас в самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» – сказал спецслужащий, представившийся «Богданом», выступая на украинском телеканале «Прямой».

Под подозрение могут попасть все, включая Зеленского, считает украинский разведчик. «Офис президента не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии», – добавил источник, слова которого приводит «Обозреватель».

Также, по словам разведчика, после провала операции по задержанию «вагнеровцев» якобы началась «зачистка» в кадровом составе спецслужб Украины и сокрытие следов ее проведения. «Банально почти все лица из руководящего состава, которые были задействованы в этой спецоперации, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела», – подытожил источник.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

На этом фоне в понедельник Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер. «Если я не смогу закончить войну в Донбассе – значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», – сказал он.

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