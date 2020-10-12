Погребинский усомнился в способности Зеленского контролировать СБУ

Взгляд
12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
Разделы

Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
Перейти в раздел…

Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
Перейти в раздел…

Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны Владимир Норвинд/Facebook
Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова
    Названа наиболее подходящая пожилым людям вакцина от COVID-19 «Единая Россия» задумалась о снятии депутата Лысакова с поста в комитете ГД Британия игнорирует запросы о выдаче России укравших 14 млрд рублей банкиров Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении
    Журналиста Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга Командир боевого корабля ТОФ найден мертвым во Владивостоке Собчак обматерила журнал Vogue за призыв голосовать за Байдена По делу о хищении онкопрепаратов в Петербурге изъяли 100 золотых слитков
    Навального заподозрили в выведении с биткоин-кошельков почти 500 млн рублей Украинская элита объявила охоту за российской вакциной от COVID-19 В массовой драке на базе армии Израиля пострадало более 20 солдат и офицеров Запертая в шкафу новорожденная в Карпинске выжила благодаря старшему брату

    Главная тема


    Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

    Экс-президент Грузии


    Саакашвили избили в Афинах (видео)

    «растоптать и расчеловечить»


    Соловьев оценил желание белорусской оппозиции поставить силовиков на колени

    Видео

    плацдарм для удара


    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    экс-канцлер ФРГ


    Навальный натравил немцев на Шредера

    «Северный поток – 2»


    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    конфликт в карабахе


    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    Либеральный интернационал


    Игорь Мальцев: Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

    Магия Битлз


    Владимир Можегов: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

    Что воля, что неволя


    Алексей Алешковский: Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Погребинский усомнился в способности Зеленского контролировать СБУ

       12 октября 2020, 12:40
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов

    «Пока Зеленский никого криминала не совершил – он может спокойно уйти в отставку», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал сообщение представителя украинских спецслужб о том, что в провале операции по задержанию 33 «вагнеровцев» виновно окружение президента Украины Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский в понедельник допустил возможность своей отставки.

    «Я вполне допускаю, что это правда. Но в этом нет никакой сенсации. Данную информацию окружение Петра Порошенко озвучивало и ранее. Сейчас о ней лишь напомнили с помощью принадлежащего ему телеканала «Прямой» и сливного бачка под названием «Обозреватель». Потому я бы не рекомендовал к этой информации относиться серьезно», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

    «Другое дело, что Зеленский действительно слабо контролирует деятельность украинских спецслужб. Он поставил на должность главы СБУ своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова. Ясно, что опытные силовики лишь создают видимость своего подчинения Баканову, а на деле просто ведут свою игру. Поэтому и президент не может контролировать спецслужбы», – пояснил эксперт.

    «Недавно ходили слухи о том, что президент думает о замене Баканова, но фамилия возможного преемника не называлась. При этом речь шла о человеке, которые не имеет отношения к спецслужбам. Но мы не Германия, где гинеколог может быть министром обороны, а потом первым лицом в Европейском Союзе. У нас совсем другая страна, мы до этого еще не дожили», – подчеркнул Погребинский.

    «Поэтому я считаю, что Зеленский должен честно выйти и сказать, что у него не получается управлять страной, он не может прекратить конфликт на востоке Украины, и предложить избрать нового президента. Вменяемые люди должны убедить его в том, что ему ничего не будет, если он подаст в отставку», – предполагает эксперт.

    «В противном случае Украина окажется в еще более опасной ситуации из-за некомпетентности руководителей страны. Зеленский начал подписывать документы, которые могут иметь далеко идущие последствия. В частности – он подписал бумаги с огромным количеством обязательств перед Британией. Но что может подписывать Лондон, который толком из ЕС не вышел? Это очень опасно и никто достоверно не знает, под чем именно подписался Зеленский», – отмечает политолог.

    «Поэтому пока Зеленский никого криминала не совершил – он может спокойно уйти в отставку», – заключил Погребинский.

    Ранее представитель украинских спецслужб предположил, что спецоперация по задержанию членов российской ЧВК Вагнера, куратором которой был он сам, сорвалась, потому что в руководстве Украины «сидит «крыса».

    «У нас в самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» – сказал спецслужащий, представившийся «Богданом», выступая на украинском телеканале «Прямой».

    Под подозрение могут попасть все, включая Зеленского, считает украинский разведчик. «Офис президента не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии», – добавил источник, слова которого приводит «Обозреватель».

    Также, по словам разведчика, после провала операции по задержанию «вагнеровцев» якобы началась «зачистка» в кадровом составе спецслужб Украины и сокрытие следов ее проведения. «Банально почти все лица из руководящего состава, которые были задействованы в этой спецоперации, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела», – подытожил источник.

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

    Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

    На этом фоне в понедельник Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер. «Если я не смогу закончить войну в Донбассе – значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», – сказал он.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •