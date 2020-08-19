На Украине раскрыли план провалившейся спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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В Африке доказали, что демократия без денег не работает

Достоин ли очередной малийский переворот военного вторжения, решать будут в Париже vesti.ru
В Мали – золотоносной жиле Африки – произошел военный переворот, высшее руководство страны арестовано, а президент согласился отречься от власти. Это вызвало резко негативные комментарии со стороны МИД России и Франции, а следующей частью этой истории может стать французское вторжение. В целом малийский кризис подтверждает то, что знали и прежде: без денег демократия не работает. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Казалось бы – чисто технический вопрос: где проводить переговоры. Но на самом деле это не так. По украинскому законодательству все сотрудники госорганов ЛДНР являются государственными преступниками. И в любой другой точке мира Украина может потребовать их ареста. Подробности...

Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    На Украине раскрыли план провалившейся спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

       19 августа 2020, 09:25
    Фото: Телеканал ОНТ/Youtube
    Текст: Евгения Шестак

    Поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации, заявил главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

    На своей странице в Facebook Бутусов рассказал о хронологии событий поездки «боевиков ЧВК Вагнера». Информацию также подтвердила «Украинская правда», ссылаясь на источники в ГУР и СБУ.

    По их информации, украинские спецслужбы планировали задержать «бойцов ЧВК Вагнера» при перелете из Белоруссии в Турцию. 

    По сценарию СБУ, одному из пассажиров на борту самолета должно было стать плохо и лайнер бы приземлиться на территории Украины, где бы россиян задержали. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

    По информации источников, 24 июля о завершающей фазе операции доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава офиса президента Андрей Ермак.

    Как сообщили источники, он попросил перенести операцию, объяснив это тем, что задержание россиян помешает началу очередного перемирия в Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. 

    После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском, 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.

    Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал...

    Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 18 августа 2020 г.

    Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

    В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

    Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.


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