Киев направил Минску запрос на выдачу 28 россиян

Офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 россиян, задержанных под Минском в конце июля.

«Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси», – говорится в сообщении пресс-службы генерального прокурора Украины в Facebook.

Там отметили, что «всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации. … Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей (так в Киеве называют ДНР и ЛНР – прим. газета ВЗГЛЯД)».

В конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.