Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

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7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
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Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
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«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Юрист оценил возможность уголовного наказания Глюкозы за слова об украинском Крыме

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    «хитрая и тонкая игра»


    Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство

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    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

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    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

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    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    эмиграция монарха


    Никита Коваленко: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    скандал в «Современнике»


    Максим Соколов: Пещерные новации в старом театре

    международные процессы


    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

    Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную»    7 августа 2020, 21:25
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов,
    Наталья Макарова

    Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации.

    Задержание в Белоруссии 33 российских граждан было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками. Как узнала «Комсомольская правда» от источников в российских спецслужбах, провокация началась с создания вымышленного проекта по охране нефтяных объектов в Сирии и в Венесуэле. В проект удалось вовлечь до 180 граждан нашей страны, причем в первую группу из трех десятков человек попали ветераны войны в Донбассе.

    Россиян в проект зазывали люди, которые представлялись сотрудниками Роснефти. Звонили они, как теперь выяснилось, с виртуальных номеров. Билеты на рейс из Минска в Стамбул приобретались через украинские фирмы.

    Когда первая группа «наемников» наконец выехала из России и пересекла белорусскую границу, все ее билеты аннулировали. В результате россияне не смогли улететь и застряли в Минске. Документы, доказывающие цель поездки, которые россияне предъявили белорусским следователям, оказались поддельными – в качестве нанимателя в них была указана несуществующая компания.

    По мнению издания, главной целью Службы безопасности Украины (СБУ) было вбить клин в российско-белорусские отношения, а заодно отомстить за провал своей провокации в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года были задержаны украинские катера. Косвенно репутационный удар предназначался и Роснефти – как одной из крупнейших российских компаний.

    В правдоподобности этой версии уверен бывший ополченец Донбасса Владлен Татарский. «Не секрет, что многие сотрудники ЧВК летали за границу через Минск. Зная эти транзитные схемы, провокацию мог разработать кто-то из представителей белорусских спецслужб в сотрудничестве с коллегами из Киева», – сказал Татарский газете ВЗГЛЯД.

    На ваш взгляд

     
    Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?




    Обсуждение:  13 комментариев
    По словам Татарского, профессиональный уровень украинских спецслужб в последние годы явно вырос – очевидно, благодаря сотрудничеству с американцами. Высокий уровень был подтвержден ликвидацией лидеров ополчения, а также внедрением агентов на самые высокие посты в республиках Донбасса. «Заинтересованы ли они в подрыве отношений Минска и Москвы? Без сомнений», – уверен собеседник.

    Он не удивлен тем, что сотрудники ЧВК не догадались, что их заманивают в ловушку. «Ветераны Донбасса – это обычные люди. На авиабилетах, которые они покупали, никто не написал: «Внимание, это провокация СБУ», – заключил Татарский.

    Профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев считает, что наивность проявил и сам президент Белоруссии. «Лукашенко – действительно по-деревенски доверчивый человек, которого, как Буратино, способны провести любые лиса Алиса и кот Базилио. Ему напели в уши, будто бы Запад признает его победу на выборах только в том случае, если он поссорится с Россией. В это же время ему подсунули информацию о том, что Москва намерена отторгнуть чуть ли не половину Белоруссии. И он во все это верит. В общем, Лукашенко запутался. Не понимает, что им манипулируют», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

    А вот глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не верит в простодушие Лукашенко. Реакция белорусского руководства на скандал указывает на то, что ему было выгодно «размотать» эту историю и создать из России образ врага. «Лукашенко знал, на что идет. Трудно поверить, что он был невинной жертвой украинских спецслужб. Все-таки он не первый день в политике», – констатировал сенатор, напомнив, что Лукашенко стремительно включил эту провокацию в свою предвыборную кампанию.

    Киевский политолог Михаил Погребинский тоже уверен, что украинские спецслужбы не смогли бы добиться успеха без содействия президента соседней страны. «Если бы Лукашенко не хотел – ничего бы не произошло.

    Мы наблюдаем проявление давних связей украинских и белорусских спецслужб. Ясно, что Александр Григорьевич покровительствовал этим связям»,

    – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД. Политолог также уверен, что «большой успех» украинских спецслужб был реализован по заказу Вашингтона. «Столь громкое дело, как раскол между Минском и Москвой, конечно, имеет свою геополитическую цель. И понятно, что курировалось оно спецслужбами США. Уж слишком эффектно все было сделано», – заключил Погребинский.

    В том, что без участия Америки здесь не обошлось, уверен украинский политик и блогер Анатолий Шарий. Собеседник согласен, что целью провокации была попытка вбить клин между Москвой и Минском. «В то, что США способны организовать и провести такую операцию, я верю. А в СБУ – не верю», – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

    Напомним, задержанных на прошлой неделе в Белоруссии 33 россиян Минск называет «боевиками» и обвиняет в намерениях дестабилизировать обстановку в республике во время президентских выборов. КГБ Белоруссии называет большинство задержанных бойцами «частной военной компании «Вагнер». Киев уже попросил Минск выдать задержанных, которых он считает своими гражданами. Впрочем, Лукашенко пообещал накануне, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет их вину.

    В пятницу Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту задержания россиян в Белоруссии. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель СК Светлана Петренко. После сбора и тщательного анализа всех данных ведомство даст правовую оценку случившегося.

    По поводу задержанных россиян президенту Белоруссии в пятницу впервые позвонил президент Владимир Путин. Лидеры пообщались впервые с начала скандала. По сообщению пресс-службы Кремля, была «выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

    Правда, пресс-служба Лукашенко рассказала об итогах чуть иначе: «Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности» (цитата по БелТА).

    Президенты также обсудили вопросы дальнейшего развития братских отношений. Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

    После беседы президентов напряжение в отношениях между странами начнет снижаться, заявил РИА «Новости» член Совета Федерации Олег Морозов. «Путину нужно из первых уст услышать версию белорусской стороны. Лукашенко же вынужден будет объяснить не только задержание российских граждан, но и весь политический контекст последних событий и собственных оценок», – заявил Морозов.

    А российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, посещая Белорусскую АЭС, призвал: «Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости» (цитата по ТАСС).

    Напомним, в пятницу в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску. Кстати, строительство АЭС на 90% финансируется кредитом из России.

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