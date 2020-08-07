Пушков: Лукашенко воспользовался провокацией СБУ для обострения отношений с Россией

«Лукашенко искал предлог для обострения отношений с Россией. И провокация СБУ в отношении наших граждан пришлась для него как нельзя кстати», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.

«Версия о том, что к произошедшему причастна СБУ, выглядит вполне достоверно. Но главное в этой истории не провокация спецслужб Украины, а реакция руководства Белоруссии на эту провокацию. На нее ведь можно и не поддаваться», – сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Если бы Минск хотел разобраться – была бы устроена нормальная проверка. Вместо этого российских граждан арестовывают, Россию обвиняют во всех грехах, а руководство Белоруссии идет на крупный межгосударственный скандал. Видимо, Минску было выгодно «размотать» эту историю и создать из России образ врага», – предполагает Пушков.

При этом собеседник назвал Лукашенко опытным политиком, потому «сложно представить, что он пошел на создание конфликтной ситуации лишь на основании информации от украинских спецслужб».

«На мой взгляд, Лукашенко знал на что идет. Трудно поверить, что он был невинной жертвой украинских спецслужб. Все-таки он не первый день в политике и прекрасно понимает, какого рода ситуации могут быть сфабрикованы, чтобы создать проблемы между Белоруссией и Россией», – констатировал сенатор.

«Но вместо урегулирования ситуации Лукашенко стремительно включает эту провокацию в свою предвыборную кампанию. Видимо, он искал предлог для обострения отношений с Россией. И, получается, эта провокация пришлась для него как нельзя кстати», – заключил Алексей Пушков.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле. Россиянам звонили с виртуальных номеров. «Заказчики» выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про «навыки управления «Буками», а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине. Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан России не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.

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