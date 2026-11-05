По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
МВД объединило более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико»
К делу о финансовой пирамиде «Финико» присоединили более 300 уголовных дел
Следователи Министерства внутренних дел соединили в одном производстве более 300 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовой пирамиды «Финико», от которой пострадали почти 8 тыс. человек.
Ущерб от действий организаторов интернет-проекта, обещавших прибыль от инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, превысил 1 млрд рублей. Следственные действия проходят на территории России, Казахстана и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Сложность расследования обусловлена большим количеством доказательств и процессуальных действий. Срок следствия официально продлен до 10 декабря 2026 года.
В декабре прошлого года из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя проекта Эдварда Сабирова, он находится в московском СИЗО. В начале сентября суд в Москве арестовал гендиректора ООО «Иннополис Архитект» Азата Тухватуллина, позднее был заочно арестован бывший министр связи Николай Никифоров. Дело еще одного сооснователя пирамиды Кирилла Доронина в настоящее время рассматривает суд в Казани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшему министру связи Николаю Никифорову заочно предъявили обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико».
В марте правоохранители передали соосновательницу организации из Турции в Россию.
В прошлом году компетентные органы ОАЭ депортировали в Россию разыскиваемого за мошенничество основателя финансовой пирамиды.