Из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико»

Tекст: Елизавета Шишкова

Обвиняемый был в розыске по каналам Интерпола, передает РИА «Новости». Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сегодня в аэропорту Дубая обвиняемого передали сотрудникам российского Интерпола. Мужчину подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год фигурант стал сооснователем интернет-проекта «Финико», действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вложения в ценные бумаги и криптовалюты с выгодой для вкладчиков, однако подобных инвестиций в действительности не было.

Волк подчеркнула, что от действий пирамиды пострадали более 7700 человек, а общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. Следственный департамент МВД РФ продолжает расследование по статьям 159 и 210 УК РФ. В связи с размахом происшествия дело получило резонанс и освещение в СМИ.

Обвиняемый ранее скрылся за границей и был объявлен в международный розыск в декабре 2021 года. Его местонахождение установили в ноябре 2022 года в ОАЭ, после чего началось согласование его передачи на родину. Благодаря тесному взаимодействию МВД России, Генпрокуратуры и ведомств ОАЭ фигуранта удалось экстрадировать в РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы кооператива «Сберегательный союз» получили до девяти лет и 10 месяцев заключения по делу о хищении средств почти 1,2 тыс. вкладчиков.

В Якутии местных жителей осудили за хищение почти 23 млн руб. у 456 человек при организации финансовой пирамиды.