Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Роднянского приговорили к 8,5 годам колонии заочно
Суд Москвы приговорил Роднянского к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии
Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) к восемь годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.
Как сообщает ТАСС, Роднянского признали виновным по ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии из политической ненависти. Суд постановил заочно приговорить его к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима, передает ТАСС.
Суд также запретил Роднянскому администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Суд удовлетворил прошение защиты о снятии ареста с имущества и счетов продюсера.
Причиной возбуждения уголовного дела стали публикации Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области. Защита настаивала на его невиновности, утверждая, что в действиях продюсера нет состава преступления.
В понедельник представитель гособвинения в суде потребовал заочно приговорить кинопродюсера Александра Роднянского* к 9,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о ВС России, учитывая его гражданство и скрытие от следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Роднянского по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Суд также постановил заочно заключить под стражу Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом