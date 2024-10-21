Роднянского приговорили к 8,5 годам колонии заочно

Суд Москвы приговорил Роднянского к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает ТАСС, Роднянского признали виновным по ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии из политической ненависти. Суд постановил заочно приговорить его к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима, передает ТАСС.

Суд также запретил Роднянскому администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Суд удовлетворил прошение защиты о снятии ареста с имущества и счетов продюсера.

Причиной возбуждения уголовного дела стали публикации Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области. Защита настаивала на его невиновности, утверждая, что в действиях продюсера нет состава преступления.

В понедельник представитель гособвинения в суде потребовал заочно приговорить кинопродюсера Александра Роднянского* к 9,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о ВС России, учитывая его гражданство и скрытие от следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Роднянского по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Суд также постановил заочно заключить под стражу Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева.