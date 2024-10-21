Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Гособвинение потребовало приговорить Роднянского к 9,5 годам колонии
Представитель гособвинения в суде потребовал заочно приговорить кинопродюсера Александра Роднянского* (признан в РФ иноагентом) к 9,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о ВС России, учитывая его гражданство и скрытие от следствия.
«Прошу признать Роднянского виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», – заявила сторона обвинения, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера Александра Роднянского* по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Суд также постановил заочно заключить под стражу Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева. Кроме того, в реестр физлиц-иноагентов включили восемь человек, в том числе бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом