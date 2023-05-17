Продюсер Роднянский и режиссер Вырыпаев заочно арестованы за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева за фейки о действиях ВС России

Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу кинопродюсера Александра Роднянского (признан в России иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева, их обвиняют в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Роднянский и Вырыпаев заочно арестованы по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, оба объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Заседания по делу кинопродюсера и режиссера состоялись в Басманном суде еще 27 апреля. Адвокаты Роднянского уже обжаловали судебное решение. В отношении Вырыпаева решение не было обжаловано и вступило в силу.

Роднянскому и Вырыпаеву грозит наказание до 10 лет заключения.

Судя по сайту Вырыпаева – сейчас он является гражданином Польши и живет в Варшаве.