Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Без топлива из-за протестов остались пять итальянских аэропортов
В Италии пять аэропортов столкнулись с перебоями в поставках авиационного топлива на фоне забастовок грузоперевозчиков, пишут местные СМИ.
Аэропорты Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо рекомендовали авиакомпаниям заправляться в других местах из-за нехватки керосина, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
В аэропорту Неаполя пилотам предложили загружать больше топлива перед вылетом, в Салерно – брать топливо на обратный рейс. Лоукостер Wizz Air заявил, что дефицит топлива может повлиять на расписание рейсов, авиакомпания координирует свои действия с поставщиками и рассматривает альтернативные варианты.
Ранее Национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии (Enav) сообщила, что топливо Jet A1 отсутствует в аэропортах Реджо-ди-Калабрия и Кротоне.
Протесты итальянских дальнобойщиков из-за высоких цен на топливо привели к блокировке дорог на юге страны, что нарушило цепочки поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за протестов на юге Италии возник дефицит продуктов.
Во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге страны.
В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за роста цен на топливо.