Без топлива из-за протестов остались пять итальянских аэропортов

Tекст: Ольга Иванова

Аэропорты Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо рекомендовали авиакомпаниям заправляться в других местах из-за нехватки керосина, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

В аэропорту Неаполя пилотам предложили загружать больше топлива перед вылетом, в Салерно – брать топливо на обратный рейс. Лоукостер Wizz Air заявил, что дефицит топлива может повлиять на расписание рейсов, авиакомпания координирует свои действия с поставщиками и рассматривает альтернативные варианты.

Ранее Национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии (Enav) сообщила, что топливо Jet A1 отсутствует в аэропортах Реджо-ди-Калабрия и Кротоне.

Протесты итальянских дальнобойщиков из-за высоких цен на топливо привели к блокировке дорог на юге страны, что нарушило цепочки поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за протестов на юге Италии возник дефицит продуктов.

Во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге страны.

В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за роста цен на топливо.