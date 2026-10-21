Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Беспилотник упал на территории частного дома в Польше
Учебный БПЛА польского Военно-технического института упал на территорию частного дома в городе Юзефове Мазовецкого воеводства недалеко от Варшавы, сообщила представитель местной полиции Марта Суловская.
По словам Суловской, инцидент произошел во вторник вечером, в полицию обратились местные жители, которые услышали громкие звуки. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили, что упавший аппарат принадлежит Военно-техническому институту, расположенному в городе Зеленка, передает ТАСС со ссылкой на TVP3.
Представитель полиции отметила, что военные вскоре после происшествия забрали упавший БПЛА с частной территории, а сообщений о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало, уточнил телеканал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.
В сентябре Минобороны Польши заявило об обнаружении беспилотника у пляжа на побережье Балтийского моря.