Беспилотник упал на территории частного дома в Польше

Tекст: Антон Антонов

По словам Суловской, инцидент произошел во вторник вечером, в полицию обратились местные жители, которые услышали громкие звуки. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили, что упавший аппарат принадлежит Военно-техническому институту, расположенному в городе Зеленка, передает ТАСС со ссылкой на TVP3.

Представитель полиции отметила, что военные вскоре после происшествия забрали упавший БПЛА с частной территории, а сообщений о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало, уточнил телеканал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

В сентябре Минобороны Польши заявило об обнаружении беспилотника у пляжа на побережье Балтийского моря.