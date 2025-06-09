Глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта

Глава Минспорта Дегтярев рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Дегтярева, фонд создается в соответствии с поручением президента и будет наполняться за счет букмекерских средств от ставок на зарубежные спортивные события, передает ТАСС.

Министр уточнил: «По вашему поручению создается Российский спортивный фонд. Мы широко прописали возможность применения этих средств на детско-юношеский спорт и поддержку олимпийцев. Фонд будет наполняться за счет букмекерских средств от ставок на зарубежные события. По прошлому году общая сумма отчислений от азартных игр на спорт – 35 миллиардов».

Дегтярев добавил, что часть средств в прошлые годы в федерациях расходовалась не по назначению, и новый фонд будет аккумулировать средства и прозрачно их распределять. Контроль за деятельностью фонда будет осуществлять Счетная палата, все функции прописаны в законе.

В прошлом году Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, существующий за счет целевых отчислений от азартных игр.