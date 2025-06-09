В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта
Глава Минспорта Дегтярев рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.
По словам Дегтярева, фонд создается в соответствии с поручением президента и будет наполняться за счет букмекерских средств от ставок на зарубежные спортивные события, передает ТАСС.
Министр уточнил: «По вашему поручению создается Российский спортивный фонд. Мы широко прописали возможность применения этих средств на детско-юношеский спорт и поддержку олимпийцев. Фонд будет наполняться за счет букмекерских средств от ставок на зарубежные события. По прошлому году общая сумма отчислений от азартных игр на спорт – 35 миллиардов».
Дегтярев добавил, что часть средств в прошлые годы в федерациях расходовалась не по назначению, и новый фонд будет аккумулировать средства и прозрачно их распределять. Контроль за деятельностью фонда будет осуществлять Счетная палата, все функции прописаны в законе.
В прошлом году Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, существующий за счет целевых отчислений от азартных игр.