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Финляндия не исключила нарушения воздушного пространства российским вертолетом
Российский вертолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии в районе города Ловийса во время спасательной операции, заявил командующий береговой охраной Финского залива Микко Симола.
Кратковременное нарушение воздушного пространства, по словам командующего береговой охраной, могло произойти после атаки беспилотников на грузовое судно, передает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Финляндии Александр Стубб назвал серьезной ситуацию с атакованным беспилотниками грузовым судном в Финском заливе.
Директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен допустил причастность Вооруженных сил Украины к нападению на российское грузовое судно.