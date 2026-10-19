Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине
Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Мерца за поддержку выплат Украине
Основательница немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по увеличению финансовой поддержки Киева.
Вагенкнехт заявила, что Мерц выступает за увеличение выплат Украине на фоне просьб Владимира Зеленского к ЕС выделить Киеву еще 70 млрд евро, передает РИА «Новости». «Как будто мы и так уже не растратили достаточно денег налогоплательщиков на коррумпированную клику Зеленского!» – сказала она.
Политик отметила, что поддержка Киева обошлась Германии более чем в 100 млрд евро, не считая средств, выплачиваемых по линии Евросоюза.
Вагенкнехт подчеркнула, что немцев не должны «обдирать до нитки», в то время как другие страны, в первую очередь США, практически прекратили свои выплаты. Она добавила, что канцлер проводит политику против собственного народа и должен уйти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц сообщил, что саммит ЕС не принял решений по Украине.
Сообщалось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Киеву денег внутри страны.
Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро.