Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Мерца за поддержку выплат Украине

Tекст: Вера Басилая

Вагенкнехт заявила, что Мерц выступает за увеличение выплат Украине на фоне просьб Владимира Зеленского к ЕС выделить Киеву еще 70 млрд евро, передает РИА «Новости». «Как будто мы и так уже не растратили достаточно денег налогоплательщиков на коррумпированную клику Зеленского!» – сказала она.

Политик отметила, что поддержка Киева обошлась Германии более чем в 100 млрд евро, не считая средств, выплачиваемых по линии Евросоюза.

Вагенкнехт подчеркнула, что немцев не должны «обдирать до нитки», в то время как другие страны, в первую очередь США, практически прекратили свои выплаты. Она добавила, что канцлер проводит политику против собственного народа и должен уйти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц сообщил, что саммит ЕС не принял решений по Украине.

Сообщалось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Киеву денег внутри страны.

Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро.