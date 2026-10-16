Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

«Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.