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    Почему «цифровой десант» ВМС Франции ждет провал
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
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    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня

    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

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    13 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС

    Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Согласно результатам опроса аналитического центра GLOBSEC, 71% жителей европейских стран хотят формирования собственных вооруженных сил Европейского союза на фоне сомнений в надежности США.

    Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

    Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

    Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

    Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Politico: Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько крупных городов Евросоюза обратились к властям с требованием запретить использование сигаретных фильтров из-за их негативного влияния на экологию.

    Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие мегаполисы поддержали инициативу «Нет фильтрам», запущенную муниципалитетом Гааги и одобренную правительством Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В городах отмечают, что окурки стали главной причиной загрязнения улиц. Правила ЕС, обязывающие производителей табака оплачивать уборку окружающей среды, не касаются использованных фильтров. Один из советников администрации Брюсселя заявил, что окурки составляют около 30% всего мусора в столице Бельгии.

    Подавляющее большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – плохо разлагающегося вида пластика. Биоразлагаемые аналоги пока не приобрели популярности.

    Активисты требуют полного запрета фильтров, опасаясь, что частичные меры позволят производителям использовать новые материалы, которые формально не являются пластиком, но остаются такими же вредными для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия допустила возможность запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию.

    В прошлом году в Евросоюзе обсуждали возможность полного запрета сигарет с фильтрами и электронных сигарет.

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе

    Центр НАТО: Альянсу грозит дефицит авиатоплива в случае конфликта в Европе

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс может столкнуться с дефицитом авиационного керосина в случае полномасштабной войны в Европе из-за сокращения числа нефтеперерабатывающих заводов и перехода на зеленую энергетику, сообщил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

    Военный блок может испытать нехватку авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе, цитирует исследование Центра РИА «Новости».

    При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер.

    Согласно расчетам, с 2035 года полное перенаправление поставок керосина на военные нужды не устранит дефицит в 4,7 млн тонн, который к 2050 году может вырасти до 50 млн тонн. Политика декарбонизации в европейских странах снижает спрос на автомобильное топливо, что ведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов. При этом авиация по-прежнему нуждается в керосине, а европейские участники альянса уже зависят от его импорта.

    По данным исследователей, с 2015 года в Европе закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиатоплива в регионе хватает примерно на 49 дней по сравнению со 120 днями для нефтепродуктов в целом. Во время вооруженного конфликта доля керосина может достигать 75-80% от общего потребления топлива войсками. Авторы предлагают сохранить стратегические заводы, увеличить запасы и расширить производство альтернативного горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о намерении стран Евросоюза направить из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива.

    Власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В апреле достаточные запасы авиатоплива обнаружили только у двух стран ЕС.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»

    Лихачев: Испытания перед пуском АЭС «Аккую» начнутся через несколько часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в течение нескольких часов на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начнутся последние испытания перед пуском реактора.

    Как уточнил Лихачев в эфире Первого канала, «буквально в течение нескольких часов начнется старт самых последних испытаний, это горячая обкатка, как говорится, на боевых параметрах», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что во время испытаний будут воссозданы условия работающего энергоблока, включая температуру и давление. По словам гендиректора Росатома, блок должен выдержать всю нагрузку в самых сложных маневровых режимах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции до конца текущего года.

    На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о планах провести пуск реактора в течение ближайших нескольких недель.

    В прошлом месяце глава турецкого ведомства рассказал о проведении 1090 испытаний в рамках предпусковой работы на первом блоке станции.

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    13 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Евросоюз в январе-сентябре нарастил импорт СПГ из России на 12%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суммарные поставки российского сжиженного природного газа в европейские страны за три квартала составили 6,72 млрд евро, увеличившись почти на 12% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем импорта трубопроводного газа за этот же период вырос на 6% и составил 4,86 млрд евро, передает РИА «Новости». Суммарные поставки российского голубого топлива увеличились на 10%, достигнув 11,59 млрд евро.

    В сентябре закупки сжиженного природного газа снизились на 9% до минимальных с прошлого ноября 498,2 млн евро. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 42%. Поставки по трубопроводам в первый месяц осени выросли на 15% за месяц и на 64% за год, достигнув максимальных с начала 2025 года 782,9 млн евро.

    Общие поставки российского газа в европейские страны по итогам сентября выросли на 5% к августу и в полтора раза к прошлому году, составив 1,28 млрд евро. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта энергоносителей из России, запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам действует с апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза вопреки санкциям увеличили закупки российского сжиженного природного газа до 12,18 млн тонн.

    В июле Европа решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ.

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    13 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС

    Евростат: Болгария впервые вошла в тройку крупнейших покупателей газа из России

    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В сентябре 2026 года Болгария впервые заняла третье место среди стран Европейского союза по объему импорта российского газа, закупив трубопроводного топлива на 241 млн долларов, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, лидером по импорту природного газа из России в сентябре 2026 года осталась Франция, которая приобрела сжиженного природного газа (СПГ) на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовских показателей и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов (рост на 14% к августу и на 12% в годовом выражении). Болгария, импортировавшая по трубе газа на 241 млн долларов, продемонстрировала рост поставок на 40% за месяц и в 2,7 раза за год.

    На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, чей импорт СПГ вырос втрое в годовом выражении и на 19% за месяц, достигнув 133,2 млн долларов.

    Кроме того, в сентябре российский газ также поставлялся в Нидерланды (112,1 млн долларов) и Португалию (58,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государства Евросоюза приобрели в сентябре российский природный газ на наибольшую с января 2025 года сумму.

    В прошлом месяце Венгрия поднялась на второе место среди стран ЕС по объемам импорта природного газа из России.

    В начале месяца европейские страны испытали сложности с закупкой СПГ на мировых рынках из-за высоких цен в Азии.

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    13 ноября 2026, 12:26 • Новости дня
    В Раде заявили о частичном покрытии Украины российской спутниковой системой

    Депутат Рады Разумков: Российская система «Рассвет» частично покрывает Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система спутниковой связи «Рассвет» уже частично покрывает территорию Украины, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

    «У русских, к сожалению, заработал «Рассвет», слава богу, не в полном объеме, но частично уже покрывает территорию нашей страны, и они могут управлять своими дронами в режиме онлайн», – цитирует Разумкова ТАСС.

    В 2026 году компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые партии спутников «Рассвет», которые интегрируют 5G NTN и лазерную межспутниковую связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская система противовоздушной обороны столкнулась с проблемами в борьбе с российскими беспилотниками из-за сбоев в работе Starlink.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полной защищенности системы «Рассвет» от физического, политического и экономического воздействия.

    Financial Times написала о возможности российской системы осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях.

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