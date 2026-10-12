ERR: Жителей Нарвы шокировали счета за тепло в преддверии зимы

Tекст: Катерина Туманова

Жители Нарвы вынуждены оплачивать дорогие квитанции за тепло. Предельная стоимость достигает почти 138 евро (около 13 тыс. рублей) за мегаватт-час без учета налогов. Более дешевая энергия от 11-го энергоблока поступает только при выгодных условиях на рынке электричества, пишет ERR.

Руководитель ведущего предприятия централизованного теплоснабжения Narva Soojusvork Павел Рушелюк выразил надежду на похолодание, которое сделает запуск энергоблока рентабельным. В противном случае городу приходится использовать газовую котельную, запущенную после консервации основных мощностей в 2024 году.

Для снижения тарифов рассматривается переход на местное сланцевое масло. Глава компании Enefit Райне Пайо сообщил, что экологический анализ завершится через месяц, после чего власти примут окончательное решение.

Мэр города Яан Тоотс отметил готовность использовать альтернативное топливо при высоких ценах на газ. Окончательное решение проблемы ожидается к концу 2028 года, когда планируется запуск новой теплотрассы из Аувере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление. Повышение тарифов на газ возмутило эстонцев в начале лета.

Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики еще прошлой зимой.

