Лавров назвал Европу отрезанным ломтем для мировой дипломатии

Tекст: Ольга Иванова

Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит, для мировой дипломатии это отрезанный ломоть, по большому счету, там раздаются голоса», – сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

Заявление прозвучало на фоне Петербургского международного экономического форума, который проходит с третьего по шестое июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Москва отказалась напрашиваться на переговоры с Европой.

Позднее министр иностранных дел предупредил западные элиты о последствиях вооруженного противостояния с Россией. До этого Сергей Лавров назвал европейскую дипломатию попыткой угодить администрации США.