Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Лавров назвал Европу отрезанным ломтем для мировой дипломатии
Глава российского внешнеполитического ведомства оценил текущее состояние европейских стран в контексте международных отношений.
Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит, для мировой дипломатии это отрезанный ломоть, по большому счету, там раздаются голоса», – сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Заявление прозвучало на фоне Петербургского международного экономического форума, который проходит с третьего по шестое июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Москва отказалась напрашиваться на переговоры с Европой.
Позднее министр иностранных дел предупредил западные элиты о последствиях вооруженного противостояния с Россией. До этого Сергей Лавров назвал европейскую дипломатию попыткой угодить администрации США.