Лавров заявил о неизбежности повторения ошибок Европы при борьбе с Россией

Tекст: Вера Басилая

Лавров предупредил о негативных последствиях для стран Запада в случае продолжения текущей политики, передает ТАСС. По его словам, попытки вооруженной борьбы с Москвой исторически приводили к плачевным результатам.

«Европа – неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы», – подчеркнул министр.

Заявление было сделано в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний. Мероприятие было посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, а также развитию сотрудничества на евразийском пространстве.

Ранее Лавров заявил, что западные страны создают общеевропейскую группу для прямого военного столкновения с Москвой.

По словам Лаврова, в европейских государствах открыто звучат призывы к новому наступлению на российскую территорию.

До этого Лавров заявлял, что в ответ на милитаристский угар российская сторона выразила готовность к вооруженному конфликту в любой момент.