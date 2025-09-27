Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров исключил возвращение прежней системы безопасности Европы после Украины
Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после конфликта на Украине бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
По его словам, поведение Запада лишило смысла систему, основанную на НАТО, Европейском союзе и ОБСЕ.
«Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия совместно с единомышленниками предлагает альтернативу – архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии для всех стран и объединений, а не только для членов НАТО и их союзников. К таким объединениям он отнес ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров добавил, что создание подлинно общеконтинентального процесса безопасности неизбежно. Для этого, по его словам, Белоруссия и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
Ранее Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем.
Лавров также заявил, что Россия и США несут ответственность за предотвращение мировой войны.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой модели развития, не обслуживающей интересы так называемого «золотого миллиарда».