Лавров исключил возвращение прежней системы безопасности Европы после Украины

Tекст: Вера Басилая

Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после конфликта на Украине бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, поведение Запада лишило смысла систему, основанную на НАТО, Европейском союзе и ОБСЕ.

«Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах», – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия совместно с единомышленниками предлагает альтернативу – архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии для всех стран и объединений, а не только для членов НАТО и их союзников. К таким объединениям он отнес ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лавров добавил, что создание подлинно общеконтинентального процесса безопасности неизбежно. Для этого, по его словам, Белоруссия и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.

Ранее Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем.

Лавров также заявил, что Россия и США несут ответственность за предотвращение мировой войны.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой модели развития, не обслуживающей интересы так называемого «золотого миллиарда».