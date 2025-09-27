Лавров назвал деление мира на «сад» и «джунгли» причиной конфликтов в мире

Tекст: Вера Басилая

Корень всех мировых проблем заключается в попытках разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли», заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам министра, постоянные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают веру в справедливость и становятся причиной кризисов и конфликтов.

«Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню» На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», – заявил Лавров.

Министр заявил, что Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства. По его словам, страны должны занять свое достойное место в мироустройстве, и это не должно зависеть от мощи, экономики или территории.

Глава МИД напомнил, что принципы Устава ООН остаются «ярким маяком международного сотрудничества» и сохраняют свое значение даже в условиях многополярного мира. Он подчеркнул, что важно соблюдать эти принципы во всей их совокупности и взаимосвязи, однако на практике это происходит далеко не всегда.

Лавров также обвинил Запад в многократном попрании принципа неприменения силы: по его словам, трагедиями обернулись бомбардировки Югославии, вторжение коалиции во главе с США в Ирак и операции НАТО по смене режима в Ливии. Министр добавил, что сегодня незаконные действия Израиля в отношении палестинцев, а также агрессия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии и Ирака создают угрозу дестабилизации всего Ближнего Востока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал предотвратить попытки «дворцового переворота» в Организации Объединенных Наций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой модели развития, которая не будет опираться на обслуживание интересов так называемого «золотого миллиарда».