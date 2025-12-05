Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин: Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества
Москва и Нью-Дели согласовали стратегическую программу экономического сотрудничества до 2030 года, предусматривающую рост товарооборота до 100 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин.
Россия и Индия согласовали программу развития экономического сотрудничества до 2030 года, передает РИА «Новости». Об этом объявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.
«Как представляется, нам по силам вывести данный показатель (объем торговли) на отметку в 100 млрд долларов. Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года», – отметил Путин.
Документ, по словам российского лидера, определяет четкие ориентиры для работы межправительственной комиссии, министерств и ведомств обеих стран. Путин также подчеркнул, что заключенные соглашения в первую очередь направлены на расширение экономической кооперации России и Индии, и назвал такой подход естественным для двух дружественных государств.
По прогнозам, объем торговли между Россией и Индией по итогам 2025 года останется на уровне 2024 года, однако стороны считают реальной задачу увеличить показатель до 100 млрд долларов.
Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.
В пятницу Путин и Моди провели российско-индийские переговоры. Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.
Моди ранее заявил, что 25 лет назад Путин заложил основу стратегического партнерства России и Индии.
Политолог Станислав Ткаченко отметил, что пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону.