Моди предложил России вместе разрабатывать новые методы лечения рака

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, Моди подчеркнул: «Вместе мы сможем сотрудничать в вопросе совместной разработки вакцин, терапии против рака и различных цепочек поставок медикаментов. Это не только укрепит ситуацию в нашем здравоохранении, но и поспособствует развитию новых видов промышленности», передает ТАСС.

Ранее в Национальном центре «Россия» объявили о появлении первой отечественной платформы по разработке индивидуальных онкопрепаратов на базе мРНК с адаптацией под каждого пациента.

В ноябре в пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что в России завершили доклинические испытания инновационного клеточного препарата для терапии устойчивых форм рака груди на основе метода TCR-T-терапии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения. Михаил Мишустин говорил о разработке в России лекарств от рака крови и опухолей.