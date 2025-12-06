  • Новость часаТурция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня

    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    6 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    6 декабря 2025, 16:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    6 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга

    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за работника Росфинмониторинга

    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    @ Faye Sadou/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные паспорта, предъявленного Ларисе Долиной в мошеннической схеме, оказались фиктивными, а сам аферист использовал фото актера Тома Холланда, выяснили СМИ.

    Человека с паспортными данными, которые мошенники предъявили народной артистке России Ларисе Долиной, не существует среди граждан страны, передает РИА «Новости». По информации издания, Лариса Долина публично высказалась о ситуации вокруг своей квартиры в эфире программы «Пусть говорят».

    В эфире была показана фотография паспорта на имя сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина – якобы родившегося 6 ноября 1989 года в Москве. Корреспондент агентства выяснил, что человека с такими данными в официальной базе граждан России нет.

    Самым удивительным оказался факт, что мошенники использовали фотографию британского актера Тома Холланда, известного по роли в фильмах о Человеке-пауке, как якобы портрет «сотрудника ведомства». Лариса Долина уточнила, что именно это фото было приложено к фальшивому паспорту во время попытки обмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой.

    Сама Долина приняла решение вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Ну а главарь банды, обманувшей народную артистку РФ, скрылся за границей.

    6 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что «конфликт на Украине вступает в решающую фазу», пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход.

    В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    6 декабря 2025, 12:56 • Новости дня
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу «в связи с ситуацией на Украине», сообщает радиостанция RMF FM.

    Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

    Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские военные опровергли информацию о нехватке средств для покраски самолетов F-16. Варшава заявила о нарушении российского самолета ее воздушного пространства.

    6 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитики ВЦИОМ выделили специальную военную операцию, инфляцию и состояние здравоохранения как три темы, которые сегодня волнуют наибольшее число граждан России.

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

    Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

    Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

    Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

    Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

    Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.


    6 декабря 2025, 13:18 • Новости дня
    В Петербурге за вызывающее поведение на улице задержаны пьяные подростки

    Семь пьяных подростков задержаны в Петербурге за вызывающее поведение на улице

    В Петербурге за вызывающее поведение на улице задержаны пьяные подростки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Василеостровском районе Петербурга задержаны семь подростков, у которых полиция обнаружила дубинки, газовые пистолеты и холодное оружие.

    Группа подростков была задержана полицией в Василеостровском районе Петербурга во время вызова на улицу Нахимова, где они вели себя вызывающе, сообщает пресс-служба главка МВД РФ. Инцидент произошел вечером в пятницу – информация поступила о шумной компании, кричащей и ругающейся матом рядом с жилым домом.

    Сотрудники полиции оперативно задержали семерых человек – шестерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет и одного 18-летнего молодого человека. По предварительным данным, все задержанные находились в состоянии опьянения.

    У подростков изъяли две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания подростков устроила массовый дебош на Васильевском острове в Петербурге, повредив остановку и троллейбус, 33 человека были доставлены в полицию.

    Неделей ранее в Петербурге 13-летнюю девочку задержали за убийство матери. В России уже прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    6 декабря 2025, 14:18 • Новости дня
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мошенники все чаще рассылают сообщения с предложением просмотреть «совместное фото», поскольку переход по ссылке ведет к заражению устройства вредоносной программой, выяснили РИА «Новости».

    Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам сообщения якобы от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ссылкой на фотографию, пишет РИА «Новости». Ссылка ведет на фишинговый сайт, после чего на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет злоумышленникам полный контроль над смартфоном.

    Руководитель отдела аналитики компании F6 Александра Радченко пояснила, что после заражения устройства мошенники могут собирать финансовую информацию, перехватывать и отправлять смс-сообщения, а также совершать операции с банковскими счетами пользователя, атаковать сервисы госуслуг и маркетплейсы.

    Радченко отметила, что вредоносная программа также способна самораспространяться, самостоятельно рассылая фишинговые сообщения в смс и мессенджерах, а также перенаправлять входящие звонки. Эксперты советуют быть особенно осторожными с подобными сообщениями и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии новогодних праздников россияне столкнулись с рассылкой опасных электронных «открыток», которые маскируются под поздравления и содержат вредоносные вложения.

    Также в преддверии Дня добровольца мошенники начали выдавать себя за активистов «Юнармии» и выманивать у подростков одноразовые коды из SMS.

    В последнее время аферисты предлагают гражданам лабораторную проверку воды и замену счетчиков, выдавая это за обязательную услугу.

    6 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 116 украинских беспилотников над десятью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны военной авиации России за минувшую ночь перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    Больше всего дронов уничтожено в Рязанской области – 29, в Воронежской – 27, в Брянской – 23, еще 21 аппарат сбит над Белгородской областью.

    Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Тверской областью. По три аппарата были перехвачены ПВО над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской областью, а по одному – в Тульской и Орловской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников. Силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский беспилотник.

    6 декабря 2025, 07:14 • Новости дня
    Стало известно о решении Момотова не обжаловать изъятие 9 млрд

    Момотов отказался подавать апелляцию на изъятие имущества на 9 млрд

    Tекст: Денис Тельманов

    Виктор Момотов не воспользовался правом обжаловать судебное решение об изъятии активов и имущества на значительную сумму до истечения установленного срока.

    Как передает ТАСС, бывший судья Верховного суда Виктор Момотов решил не подавать апелляционную жалобу на решение о конфискации его имущества на сумму 9 млрд рублей и средств обращения их в доход государства. Об этом сообщило агентство со ссылкой на данные из правоохранительных органов.

    Адвокат Момотова подтвердил, что на данный момент апелляция в суд не поступала, и заверил, что его представители не направляли подобную жалобу. От дальнейших комментариев адвокат отказался.

    Согласно действующему законодательству, срок подачи апелляционной жалобы завершился 5 декабря.

    В то же время ранее отмечалось, что компаньон Момотова Андрей Марченко подал апелляционную жалобу на решение о конфискации. Однако сам судебный вердикт по изъятию активов уже считается вступившим в силу непосредственно после его оглашения.

    Генеральная прокуратура инициировала иск о конфискации активов Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей, включающих более 100 объектов недвижимости, оформленных на компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

    Решением суда иск был полностью удовлетворен, и в доход государства, в частности, перешла сеть бизнес-отелей Marton.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет судей России принял решение отправить в отставку Виктора Момотова, занимавшего пост председателя с 2016 года.

    Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять активы Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко стоимостью 9 млрд руб. в доход государства.

    В Краснодаре началась конфискация недвижимости гостиничной сети Marton, которая принадлежала бывшему судье Верховного суда Момотову и его партнерам.

    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украины от моря, если атаки будут продолжаться.

    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

