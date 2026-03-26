Губернатор Ведерников объявил опасность БПЛА в Псковской области

Дмитрий Зубарев

В Псковской области объявлена опасность, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов, передает . Губернатор Михаил Ведерников сообщил в MAX, что в регионе введены ограничения на работу связи и интернета, а также временно приостановлена деятельность аэропорта Пскова.

Силовые и оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Особое внимание обращено на южные и восточные районы области, где ситуация оценивается как наиболее напряженная.

Ведерников подчеркнул: «При подозрительной активности в небе – незамедлительно звоните 112 или 72-52-00». Он также предупредил местных жителей об опасности возможного падения элементов БПЛА из-за работы систем ПВО.

Власти обещают оперативно информировать граждан об изменениях в обстановке и просят сохранять бдительность.

Средства ПВО России 22 марта за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, включая Псковскую область.

В Смоленской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника без жертв и повреждений инфраструктуры.