Губернатор Ведерников объявил опасность БПЛА в Псковской области
Опасность БПЛА объявлена в Псковской области, введены ограничения в работе связи и интернета, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковской области объявлена опасность, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов, передает . Губернатор Михаил Ведерников сообщил в MAX, что в регионе введены ограничения на работу связи и интернета, а также временно приостановлена деятельность аэропорта Пскова.
Силовые и оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Особое внимание обращено на южные и восточные районы области, где ситуация оценивается как наиболее напряженная.
Ведерников подчеркнул: «При подозрительной активности в небе – незамедлительно звоните 112 или 72-52-00». Он также предупредил местных жителей об опасности возможного падения элементов БПЛА из-за работы систем ПВО.
Власти обещают оперативно информировать граждан об изменениях в обстановке и просят сохранять бдительность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Псковской области из-за продолжающихся атак БПЛА в соседних регионах ввели ограничения на связь и интернет.
Средства ПВО России 22 марта за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, включая Псковскую область.
В Смоленской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника без жертв и повреждений инфраструктуры.