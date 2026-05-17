Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки
Вооруженные силы развернули активное наступление на славянском направлении, расширяя зону контроля вблизи ключевых логистических узлов противника и освобождая новые населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Российские подразделения начали бои непосредственно внутри населенного пункта Рай-Александровка, передает РИА «Новости». Это село в 17 километрах от Краматорска служит крупнейшим транспортным узлом противника. «Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, недавнее взятие Николаевки открывает путь к Стенке и Ижевке, формируя восточный фланг для охвата Константиновки. В западной части этого города, служащего логистическим центром ВСУ, продолжаются ожесточенные бои у железнодорожного вокзала и промзоны.
Одновременно противник терпит поражение в национальном парке «Святые горы», где армия РФ расширяет контроль у Татьяновки и Пришиба на пути к Святогорску. Также после освобождения Кривой Луки российские силы вышли к селу Пискуновка.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации лишит украинскую группировку в Донбассе ключевого центра снабжения. Это откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления к Днепру и Запорожской области.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.
Российские военные закрепились в селах Татьяновка и Пришиб.