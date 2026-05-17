Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.5 комментариев
Эксперт ВШЭ раскрыла истинную ценность подземных богатств России
Эксперт ВШЭ Леман раскрыла истинную ценность подземных богатств России
Географ Александра Леман объяснила посетителям лекции «Кладовая России: как добывают сокровища» в Национальном центре «Россия» важность редкоземельных металлов и энергетических ресурсов для создания привычных современных технологий, включая смартфоны.
Встреча состоялась в рамках просветительского проекта «Исследуем Россию». Доцент НИУ ВШЭ Александра Леман предложила слушателям поразмышлять о значении выражения «кладовая страны». Специалист отметила высокую значимость скрытых в смартфонах элементов: алюминия, кремния и лития.
«Наш смартфон – это маленькая витрина недр. Здесь сошлись десятки месторождений: металл из одних регионов, редкие элементы из других, энергия из нефти и газа, которая понадобилась, чтобы все это добыть и переработать», – рассказала лектор. Она добавила, что литий можно добывать из попутных вод при извлечении углеводородов.
Слушателям продемонстрировали карту распределения угольных бассейнов и нефтегазовых провинций. Географ напомнила об исторической ценности соли и пушнины, а также подчеркнула важность нефти и газа не только как топлива, но и как основы для производства пластика, упаковки и одежды.
Эксперт описала три способа добычи сырья: через скважины, карьеры и шахты. Современная отрасль активно привлекает IT-специалистов для создания цифровых моделей и повышения безопасности производства. В завершение лекции прозвучал призыв бережно относиться к природе и восстанавливать ландшафт после завершения промышленных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев сообщил о продвижении российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике.
Глава Минприроды Александр Козлов заявил о готовности страны мобилизовать геологоразведочный сервис за рубежом.
Министерство природных ресурсов и экологии оценило общие запасы редких металлов в России в 658 млн тонн.