Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи

Tекст: Катерина Туманова

Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.

В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.



