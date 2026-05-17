Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи
Согласно сообщениям столичного градоначальника Сергея Собянина, силами ПВО с полуночи были уничтожены 64 дрона ВСУ, направлявшиеся к городу.
Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.
В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.