ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.