    9 марта 2026, 17:16 • Новости дня

    Фрагменты неизвестного БПЛА нашли на пляже Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    На побережье Черного моря в районе Карасу жители нашли фрагменты беспилотника, который, по мнению специалистов, мог перевозить взрывчатку, сообщила газета Sabah.

    Фрагменты беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения были обнаружены на побережье Черного моря в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah. По информации издания, жители деревни в районе Карасу, который находится в провинции Сакарья, заметили на берегу разбитый беспилотник и сразу обратились к жандармерии и саперам.

    Специалисты, прибывшие на место происшествия, осмотрели объект и высказали предположение, что БПЛА мог перевозить взрывчатку. В целях безопасности участок пляжа протяженностью 400 метров был оцеплен, а эксперты продолжают изучать найденные обломки.

    На данный момент происхождение беспилотника не установлено, турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая сторона не связывалась с российским посольством в Анкаре по поводу обнаружения обломка якобы российского БПЛА в провинции Орду. Власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    9 марта 2026, 15:26 • Новости дня
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России

    Tекст: Дарья Григоренко

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Ворончихина завоевала золотую медаль в категории LW6, которая предназначена для спортсменов с поражением одной верхней конечности. Соревнования проходят в Италии, передает ТАСС.

    Последний раз российский гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда российские спортсмены также выступали под своей национальной символикой, что стало возможным вновь только сейчас – спустя 12 лет.

    Ранее российская спортсменка призналась, что пока не осознала свою победу: «Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – сказала Ворончихина.

    Также она отметила, что посвящает свою золотую медаль дедушке, который, по ее словам, не смог дождаться этого триумфа: Ворончихина надеялась завоевать золото еще в Пекине, и теперь посвящает награду всей стране. Спортсменка призналась, что для нее особенно трогательно было услышать национальный гимн на церемонии: «Даже сейчас мурашки», – призналась она.

    В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    9 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

    Ее время на трассе составило 1 минуту 15,60 секунды, передает ТАСС.

    Для сборной России эта медаль стала первой золотой на нынешней Паралимпиаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    8 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

    Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.

    «Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.

    До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.

    9 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт Парси рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    @ imago images/Christian Offenberg/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская администрация демонстрирует явную растерянность на фоне войны с Ираном, заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».

    Отрывки интервью вышли в программе «Международное обозрение». Парси заявил: «С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать». Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа провалился практически сразу, поскольку Иран не согласился на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление и убийство верховного лидера, говорится в сообщении на сайте «Россия в глобальной политике».

    «Оправдания и причины войны всё время меняются, это же касается целей. Это явно свидетельствует о том, что американская сторона процессом не управляет. Это не означает, что иранцы выигрывают, но они смогли добиться того, что именно они определяют географию, продолжительность и масштаб этой войны», – отметил эксперт.

    По словам Парси, нынешняя стратегия США не предполагает чёткого плана, а оправдания и цели войны постоянно меняются, что говорит об отсутствии контроля над ситуацией со стороны Вашингтона. При этом Ирану удалось взять инициативу в свои руки и определять географию, масштабы и продолжительность конфликта.

    Парси отметил, что в американских заявлениях много эмоций, но это не паника, а скорее попытка скрыть растерянность. Война крайне непопулярна внутри США, и если она затянется, это грозит катастрофой для Трампа и республиканцев. Тем временем американские меры делают капитуляцию для Ирана практически невозможной, что только усиливает национализм среди иранцев.

    Он добавил, что, несмотря на непопулярность иранского правительства, стремление сохранить территориальную целостность страны почти священно для граждан. Действия США только укрепляют позиции властей Ирана: если ситуация не изменится, конфликт может перерасти в «священную войну за защиту родины».

    По мнению Парси, Иран заранее подготовился к возможному военному конфликту: у губернаторов есть президентские полномочия, у всех высокопоставленных лиц есть замены, решения по обороне максимально децентрализованы. Это позволяет системе Ирана сохранять устойчивость и сопротивляться даже при потере центрального командования.

    Парси также считает, что смятение в Белом доме может вынудить Трампа на радикальные меры, вплоть до наземной операции.

    «Он сам себя загоняет в положение, когда ни в коем случае нельзя проиграть. Он мог бы просто объявить о победе: верховный руководитель убит, цели достигнуты, ракетный арсенал разрушен, всё. Он ещё может так сделать. Но на него очень давит Израиль. Идея с курдами – чисто израильская, и он в очередной раз позволяет Израилю диктовать, что делать», – заключил Парси.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 11:53 • Новости дня
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России

    Певцов назвал варварством выбор артистов иностранных псевдонимов в России

    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это можно считать варварством, и «хорошо бы оно имело последствия для них», заявил народный артист России и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

    По словам Певцова, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны использовать русские имена, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что не стоит читать чужие комментарии о законе о русификации вывесок, а важно ознакомиться с официальным текстом закона. Он подчеркнул: «И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится – возьми псевдоним, но только русский», – заявил Певцов.

    Парламентарий также выразил мнение, что если бы у артистов с иностранными псевдонимами возникли проблемы, он был бы этому рад. По мнению Певцова, называться чужими именами – неправильно, и это следует считать проявлением «варварства».

    Ранее исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. А до этого Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях жилых комплексов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы и напомнил о новых законодательных ограничениях на иностранные надписи в городах.

    9 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    @ Игорь Михалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чемпионка мира по лыжным гонкам Антонина Ордина поделилась наблюдениями о текущей социальной обстановке в Швеции, она рассказала о проблемах в местной системе здравоохранения и снижении уровня жизни.

    «Началась жесткая экономия во всем, это ощущается во время посещения больниц и аптек. Пожилые люди страдают. Старички сидят в очередях. Здравоохранение очень сильно пострадало от ситуации в мире», – сказала Ордина Sport24.

    По словам бывшей спортсменки, Европа сейчас направляет средства не на поддержку собственных граждан. Она также указала на низкие зарплаты и маленькие пенсии, отметив, что жизнь в Швеции перестала быть сладкой. Ветеран спорта противопоставила этому ситуацию в России, которая, по ее мнению, продолжает развиваться и расцветать, несмотря на сложные времена.

    Стоит отметить, что после завершения профессиональной карьеры лыжница служила в шведской полиции.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказывал о жалобах россиян на низкий уровень комфорта в европейских странах.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить картой заказ Лукашенко в ресторане

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита Александра Лукашенко в минский ресторан Mak.by выяснилось, что у него нет денег, а карта вице-премьера для оплаты заказа не сработала.

    Александр Лукашенко в воскресенье посетил ресторан быстрого питания Mak.by, где директор сети Виктория Данько продемонстрировала работу терминала самообслуживания, передает РИА «Новости».

    Глава государства признался, что не взял с собой средства для оплаты. «А у меня денег нет, милая моя», – сказал президент республики.

    Первый вице-премьер Николай Снопков предложил оплатить заказ, на что белорусский лидер отреагировал шуткой о готовности заказать все меню. Выбирая блюда, политик обратил внимание на калорийность одного из бургеров. Он отметил, что после 400 калорий придется целый день рубить дрова.

    Данько пояснила, что рассчитаться можно картой, телефоном или наличными. Однако когда Снопков приложил карту к терминалу, операция прервалась, а повторная попытка привела к ошибке.

    Президент успокоил директора, пообещав заплатить позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии во время визита в ресторан «Мак.бай» разделил бургер с журналистами.

    Александр Лукашенко также поручил убрать из меню иностранное название кофе американо.

    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    9 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa

    Швеция арестовала капитана задержанного сухогруза Caffa за поддельные документы

    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    @ kustbevakningen.se

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного у берегов Треллеборга сухогруза Caffa, гражданин России, был арестован по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов, сообщила прокуратура Швеции.

    Прокуратура Швеции заявила, что это серьезное преступление, и капитан задержан после того, как сотрудники береговой охраны обнаружили у него несколько, предположительно, фальшивых документов, передает ТАСС.

    Старший прокурор Адриен Комбье-Хогг уточнил, что «мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких, предположительно, поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы». Кроме того, капитану вменяются нарушения Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.

    До полудня вторника прокуратура решит, будет ли ходатайствовать о взятии капитана под стражу или о его освобождении. Посольство России в Швеции находится на связи с местными властями по этому делу, поскольку на борту судна находятся еще десять граждан России.

    Сухогруз Caffa, который ходит под гвинейским флагом, был задержан 6 марта у южных берегов Швеции. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки в Петербург.

    Накануне правоохранительные органы королевства взяли под стражу моряка сухогруза Caffa, на борту которого находятся десять граждан России; задержанный подозревается в нарушении правил судоходства и использовании фальшивых бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза с десятью гражданами РФ.

    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    8 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поиски трех подростков в городе Звенигород в Московской области сосредоточились на акватории реки Москвы, где обнаружили их следы, сообщил доброволец Константин.

    Подростки перестали отвечать на звонки родителей в субботу около 15.00 мск, сказал собеседник РИА «Новости».

    «В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции», – добавил он.

    В региональном главке МЧС уточнили, что 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в Одинцовском округе и не вернулись. Свидетели заметили школьников в районе Москвы-реки, где позже нашли следы и шапку. Сейчас спасатели обследуют акваторию с помощью водолазов и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения троих подростков. Спасатели предположили гибель несовершеннолетних в местной реке. Очевидцы раскрыли подробности борьбы одного из детей с сильным течением.

