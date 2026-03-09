Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США

Tекст: Алёна Задорожная

Новым верховным лидером Ирана стал второй сын погибшего аятоллы – Моджтаба Хаменеи. Кандидатуру согласовал Совет Экспертов.

Напомним, Хаменеи мл. родился в 1969 году в Мешхеде, закончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1968 году, в которой он принимал участие, отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1971 года.

В 1971 году Хаменеи вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 1977 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошёл курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Моджтаба более 17 лет преподаёт различные дисциплины.

Утечки о том, что именно он может занять пост верховного лидера появились на прошлой неделе в западной прессе. Примечательно, что СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж».

Кроме того, исследователи называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года по итогам президентских выборов. С осени 2019 года находится под американскими санкциями. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как назначение может быть воспринято в иранских элитах.

А вот кому назначение Моджтабы Хаменеи на пост рахбара однозначно не понравилось, так это президенту Дональду Трампу. «Я недоволен», – сказал американский лидер. До этого он также публично предупреждал Тегеран, что любой политик, который займет этот пост, «долго не продержится» без одобрения Вашингтона. Таким образом, само избрание нового аятоллы сразу разозлило главу Белого дома.

Однако ряд других стран поддержали Иран с его выбором. Так, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики. «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Свои поздравления также направил армянский премьер Никол Пашинян. В официальном обращении политик подчеркнул значимость укрепления контактов Еревана и Тегерана. В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе подтвердил, что новый аятолла не включен в список санкций Евросоюза. По мнению экспертов, Моджтаба Хаменеи сейчас становится первостепенной целью как для Тель-Авива, так и для Вашингтона, и в Тегеране это отчетливо понимают.

«В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая.

После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера»,

– объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

«По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

«При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

«Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся»,

– подчеркнул спикер. Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана», – сказал он.

Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

«Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – указал Сажин.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, сейчас под ударом находится вся военно-политическая верхушка Ирана. В Тегеране осознают эти риски, уверен спикер, ведь сам Моджтаба Хаменеи практически не появляется на публике. «Его отец – Али Хаменеи – судя по всему, до последнего отказывался спускаться в убежище и в итоге погиб.

Сейчас меры безопасности нового аятоллы будут максимально усилены, тем более что в Иране предостаточно хорошо укрепленных заглубленных сооружений, где Хаменеи мл. мог бы сохранить свою жизнь», – рассуждает аналитик.

По словам Лямина, иранцы, поддерживающие нового верховного лидера, с пониманием отнесутся, если того спрячут от потенциальной угрозы. «Недовольные найдутся всегда. Но еще свежи воспоминания об убийстве Али Хаменеи. И если новоизбранный руководитель тоже погибнет, это станет серьезным ударом для легитимности всей системы. Более того, граждане не смогут принять тот факт, что до их лидера так просто дотянуться», – акцентирует эксперт.

На этом фоне США могут пойти на крайние меры. «Трамп не любит, когда ему перечат, тем более так показно, как это сделал Иран. Не удивлюсь, если американцы будут использовать все доступные методы для убийства Хаменеи-мл., вплоть до ударов бомбами по месту дислокации лидера при помощи бомбардировщиков B-2», – заключил Лямин.