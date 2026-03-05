  • Новость часаЗапущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Британия стала готовиться к затяжному конфликту с Ираном
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    17 комментариев
    5 марта 2026, 11:48 • В мире

    Кто станет новым лидером Ирана

    Выбор сына Хаменеи новым лидером Ирана станет провалом Исламской революции

    Кто станет новым лидером Ирана
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Иране идет процесс выбора нового верховного лидера. По информации западной прессы, одним из вероятных преемников погибшего Али Хаменеи является его второй сын Моджтаба. В экспертном сообществе отмечают, что наследник прослыл консерватором, но при этом остается молодой и амбициозной фигурой. Какие факторы сыграют решающую роль в выборе верховного лидера Ирана?

    В среду в Иране объявили о начале выборов нового верховного лидера государства (рахбара). Как сообщил член президиума Совета экспертов Махмуд Раджаби, «окончательное решение будет объявлено через секретариат» данной структуры. В состав консультативного органа входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    На этой неделе в стране проходят траурные мероприятия в память о верховном лидере Али Хаменеи, который погиб 28 февраля во время ракетно-бомбовых ударов США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных. Похороны, запланированные на вечер среды, были перенесены из-за огромного количества желающих проститься с аятоллой.

    По данным иранских СМИ, в момент гибели лидер исполнял свои обязанности и находился в рабочем кабинете, хотя сразу после нападения власти страны утверждали, что Хаменеи жив и был срочно эвакуирован. При ударе США и Израиля также погибли несколько родственников аятоллы – дочь, зять, внук и одна из невесток. Позже от полученных ранений скончалась жена верховного лидера Мансуре Ходжасте.

    Слухи о том, кто может стать новым рахбаром, активно обсуждаются в западной прессе. Газета The New York Times называет наиболее вероятным кандидатом в преемники Хаменеи его второго сына Моджтабу, который родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов.

    Моджтаба Хаменеи обучался в престижной исламской школе Алави в Тегеране. В 1999 году поступил в духовную семинарию Кума (один из ведущих исламских центров в Иране) для продолжения религиозного образования, где посещал лекции шиитских богословов. Впоследствии там же преподавал. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя.

    Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж».

    Исследователи называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года по итогам президентских выборов. С осени 2019 года находится под американскими санкциями.

    Среди других возможных кандидатов называют члена Совета стражей конституции и зампредседателя Совета экспертов Алирезу Арафи, который вошел в состав временного совета по управлению страной. Арафи обладает высоким религиозным авторитетом и пользуется доверием консервативных кругов. Мохаммад-Махди Мирбагери, который также является членом Совета экспертов, пользуется уважением у радикальных консерваторов («хардлайнеров»).

    Внук основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни Хасан Хомейни популярен среди реформистов и умеренных политиков, но в прошлом сталкивался с дисквалификацией при попытках занять государственные посты. Бывший спикер парламента Али Лариджани в последнее время получил от Хаменеи расширенные полномочия в сфере внешней политики, поэтому он рассматривается как опытный политик, способный сохранить стабильность режима в условиях внешнего давления.

    В экспертной среде отмечают, что официальной информации о том, что Моджтабу Хаменеи является наиболее вероятным кандидатом на должность верховного лидера Ирана, нет. Более того, его кандидатура может быть неоднозначно воспринята иранскими элитами.

    «Аятолла Али Хаменеи еще при жизни говорил о возможном назначении сына верховным лидером

    и даже одно время продвигал его на эту должность. Но в последние годы он остерегался настаивать на преемственности. Дело в том, что общественность Ирана – особенно религиозная ее часть – в штыки восприняла эту идею», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он объясняет: мысль о переходе власти по наследству свойственна монархии, а Исламская революция боролась против этого. Как бы то ни было, если информация о назначении Моджтабы Хаменеи подтвердится, то из этого следует несколько выводов. Так, можно говорить о «мягком перевороте» в Иране. Сын покойного аятоллы тесно связан с КСИР. «Власть корпуса очень велика в стране: около 25-30% экономики и финансовых потоков контролируется им. Кроме того, это мощная военная система – контрразведывательная и карающая», – указал спикер.

    Кроме того, назначение Моджтабы станет пропагандистским шагом и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Они ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи, а у Ирана опять аятолла Хаменеи, – иронично заметил собеседник. – То есть, несмотря на происки США и Израиля и военные удары, концепция «Велаят-е факих» (политико-правовая доктрина, обосновывающая правление факиха) остается практически без изменений».

    В свою очередь военный эксперт Юрий Лямин крайне настороженно отнесся к слухам о вероятном преемнике. По его словам, информацию об этом «распространяют оппозиционные каналы вроде Iran International». «Они часто угадывают, но еще чаще пишут полную ерунду. Говорить о том, кто будет назначен или выбран – преждевременно», – подчеркивает собеседник. Эксперт пояснил, что

    верховный лидер в Иране – это лидер не в прямом смысле слова.

    «Его основная функция – арбитр и страж конституционного строя. Он стоит над ветвями власти и обеспечивает баланс между разными группами влияния. Али Хаменеи в последние годы был склонен именно к компромиссно-коллегиальному стилю управления. По слухам, он не назначал конкретного преемника, а предлагал Совету экспертов список кандидатов, которые могли бы продолжить его курс», – полагает спикер.

    Что касается шансов Хаменеи, то в шиизме очень важен фактор происхождения. «Это отслеживается на много поколений. С другой стороны, Иран – революционное государство, свергнувшее монархию. Влиятельных людей в стране хватает, и у многих были влиятельные отцы и деды. Решающую роль играют личные и авторитет, приобретенный человеком, а не только фамилия», – рассуждает Лямин.

    Собеседник считает, что при новом верховном лидере Иран продолжит развивать стратегическое партнерство с Россией и Китаем. «Те группы, которые выступали за сближение с Западом, за последние годы потеряли влияние. А после нынешней эскалации, ударов США и Израиля, гибели лидера и его родственников, их позиции стали совсем слабыми», – отметил эксперт.

    Для Ирана сотрудничество с Россией и Китаем является основой его будущего,

    особенно в условиях жесткого противостояния с Западом. «Поэтому, кем бы ни был новый верховный лидер, а его имя мы узнаем, скорее всего, в ближайшие недели, отношения с Россией останутся для Тегерана одним из главных приоритетов. Военно-техническое сотрудничество также будет только укрепляться», – прогнозирует Лямин.

    Политолог Дмитрий Бавырин добавляет, что сын Хаменеи как преемник – сценарий, выгодный оппозиции, но опасный для режима. «Если предположить, что оппозиция права и преемником действительно станет Моджтаба, это будет означать лишь одно: власть в Иране окончательно и бесповоротно захватил КСИР. Это будет победа силовиков и спецслужб над остальными элитами», – отметил Бавырин.

    По его словам, для значительной части населения и либеральной оппозиции Моджтаба – фигура одиозная. «В общественном мнении он консерватор и «мракобес», возможно, даже более жесткий, чем его отец, но при этом молодой и амбициозный. Его имя уже много лет используется оппозицией как пугало», – пояснил спикер.

    Кроме того, Моджтаба категорически не устраивает иранское духовенство.

    «Для традиционных богословов, для шиитского клира он – выскочка, «мажор» и «наследный принц». В глазах духовенства это откровенный косплей монархических традиций свергнутого шаха. А борьба с монархией – это ДНК Исламской революции 1979 года», – подчеркивает собеседник.

    Здесь важно понимать иерархию. Когда создавалась Исламская Республика, предполагалось, что верховным руководителем может быть только Великий аятолла (марджа ат-таклид). «Уже второй лидер, покойный Али Хаменеи, был исключением из правил: на момент назначения он не имел статуса Великого аятоллы, но у него был колоссальный политический вес, опыт президентства в годы войны с Ираком и абсолютное доверие первого лидера Хомейни», – добавил Бавырин.

    У Моджтабы нет ничего из этого. «Нет богословских регалий, нет политического опыта управления страной, нет всенародного авторитета. Есть только фамилия. Если его назначат, это станет не просто исключением, а плевком в сторону всего шиитского духовенства, на котором, как считается, и держится легитимность режима», – говорит эксперт.

    Однако технически, после внесения поправок в конституцию, верховным лидером может стать любой шиит, одобренный Советом экспертов.

    Формально Моджтаба – возможный кандидат, «но политически это крайне рискованный сценарий». «Назначение сына будет означать публичное признание, что революция выродилась в наследственную диктатуру. Это подорвет остатки легитимности режима в глазах духовенства и значительной части общества. Поэтому я с большим сомнением отношусь к тому, что эмигрантские слухи станут реальностью», – делится Бавырин.

    По мнению политолога, Моджтаба Хаменеи так и останется «букой» из либеральной пропаганды – удобной страшилкой, которым оппозиция раскачивает улицу. «Но в реальных элитных переговорах сейчас, в условиях войны и внешней угрозы, победит компромиссная фигура. Скорее всего, это будет кто-то из временного руководящего совета – человек, способный выступить арбитром между КСИР, духовенством и политиками, а не фигура, раскалывающая элиту одним своим именем», – прогнозирует эксперт.

    Главное
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    TWZ: Подлодка США впервые со Второй мировой потопила вражеский фрегат
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто станет новым лидером Ирана

    В Иране идет процесс выбора нового верховного лидера. По информации западной прессы, одним из вероятных преемников погибшего Али Хаменеи является его второй сын Моджтаба. В экспертном сообществе отмечают, что наследник прослыл консерватором, но при этом остается молодой и амбициозной фигурой. Какие факторы сыграют решающую роль в выборе верховного лидера Ирана? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации