    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 14:50 • В мире

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану у и Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно?

    Начать стоит с того, какое время было выбрано для начала атаки на Иран. США и Израиль ударили 28 февраля, спустя менее чем сутки после того, как оманский посредник на переговорах заявил о том, что достигнут прорыв. Это в очередной раз подтверждает то, что США ведут переговоры только ради подготовки удара.

    Действия Израиля сразу же отметились военным преступлением – ударом по школе для девочек, в результате которого погибло 165 детей. Началось тотальное уничтожение иранского политического руководства. Израильтяне убили верховного лидера страны – Сайида Али Хаменеи, почти все руководство Вооруженными силами. В течение нескольких следующих дней убивали и их преемников. Отчасти им помогла развитая разведывательная сеть внутри Ирана, отчасти – просчеты иранской контрразведки.

    Израильская авиация применила свою излюбленную тактику. Запустив в иранское воздушное пространство массу беспилотников, оно организовало с их помощью непрерывный сбор разведывательной информации о положении иранских пусковых установок с баллистическими ракетами, систем ПВО, самолетов и ударных беспилотников типа «Шахед 136». С помощью этой информации их самолеты наносили удары аэробаллистическими ракетами Rampage и Silver Sparrow с безопасного расстояния, зачастую вообще не входя в иранское воздушное пространство.

    США применили свою излюбленную тактику – удары крылатыми ракетами с кораблей и подлодок, и крылатыми же ракетами с самолетов. Почти сразу после первых нескольких волн авиаударов американцы перешли к охоте на системы ПВО, их уничтожению с воздуха и начали атаковать цели в Иране уже с вторжениями в иранское воздушное пространство. К исходу второго дня операции глубина иранской территории, на которую Израиль и США наносят удары, составила 500 км от государственных границ.

    Как и ожидалось, ПВО Ирана никак себя не проявило. Да, Ирану удалось сбить немалое количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Hermes и Reaper, но ни одного пилотируемого самолета они сбить не смогли. Иранская авиация пока тоже не отметилась. Наоборот, израильский F-35I сбили над Тегераном иранский Як-130. Неудивительно, учитывая то, что Як – это учебный самолет, но и как достижение Израиля не очень впечатляет.

    К началу второго марта израильские ВВС объявили о начале работы по земле бомбами, обусловив это тем, что больше ничего их самолетам не угрожает. США систематически применяют против Ирана бомбардировщики B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, причем первые из них проникают глубоко в иранское воздушное пространство.

    Три ударных истребителя-бомбардировщика ВВС США F-15E Strike Eagle по ошибке сбил кувейтский истребитель в кувейтском же воздушном пространстве, Иран приписал их себе, но все пилоты остались живы, что при поражении их самолетов мощными боевыми частями зенитных ракет не случилось бы.

    ВМС США уничтожили почти все иранские ВМС. Один из кораблей – Dena был потоплен атомной подлодкой в результате торпедной атаки аж у Шри-Ланки – корабль был перехвачен подлодкой, когда возвращался с совместных учений с Индией.

    Начиная с первого марта начали распространяться слухи сначала о развертывании американских спецподразделений в приграничных с Ираном странах, а потом о проведении Израилем рейдов спецназа на иранскую территорию. Сообщалось, что якобы в ночь на 4 марта неизвестные вертолеты высаживали какие-то подразделения в Иране на прилегающей к Ираку территории, выдвинувшиеся навстречу им иранские наземные части были атакованы с воздуха.

    Если это правда, то становится ясно и то, зачем 160 авиаполк спецопераций армии США перебросили в регион сразу после похищения Николаса Мадуро – это было частью обеспечения действий на земле. Позже, днем пятого марта было распространено заявление КСИР о том, что попытка прорыва каких-то боевиков из Ирака все-таки была, но ее удалось пресечь. Скорее всего, такие попытки продолжатся.

    Затем председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Кейн заявил, что США начинают продвижение вглубь Ирана. Непонятно, что он имеет в виду – слухи о вторжении курдов из Ирака оказались ложными, а своих войск на земле у США нет. И быстро их не развернуть. Тем не менее американские СМИ утверждают, что до начала наступления в иранском Курдистане остались считанные дни.

    Если смотреть на вещи объективно, то пока Иран проигрывает. Но до победы США и Израилю еще далеко, и если она и будет достигнута, то непросто. Потому что Иран ответил.

    В отличие от прошлой войны, на этот раз американские эсминцы не были загружены только лишь противоракетами. Значительная часть пусковых ячеек была отдана крылатым ракетам «Томагавк» новейших модификаций со сниженной радиолокационной заметностью. Итог – хотя в этот раз Иран выпустил по Израилю в разы меньше ракет, чем в прошлую войну, долетело до Израиля больше, причем зачастую точно в цель.

    Но главное – Иран ударил по союзникам США в Персидском заливе, причем по их самым уязвимым местам – по нефтеперерабатывающей промышленности и отгрузочным терминалам. Первой под удар попала Saudi ARAMCO – компания, имеющая глобальное значение. Именно с нее начался т. н. «нефтедоллар» и именно она по факту заложила основы американского экономического доминирования в мире.

    Иранский беспилотник прилетел по ее нефтеперерабатывающему заводу уже второго марта. В дальнейшем иранские удары наносились по нефтяной инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Омана и других стран. Досталось и туристической инфраструктуре ОАЭ.

    Иранские беспилотники долетели даже до британской базы Акротири на Кипре. А еще в соцсети попало видео с каким-то крупным пожаром недалеко от берега моря в Хайфе, как утверждалось очевидцами, под удар попало какое-то вспомогательное американское судно.

    Но самое главное – Иран перекрыл Ормузский пролив. После поражения ракетами или беспилотниками трех танкеров разных стран и одного контейнеровоза все движение через пролив закрыто, танкеры не идут.

    Мировой рынок нефти отреагировал скачком цен. Еще сильнее растут цены на газ. В первые сутки иранских ударов со стороны некоторых европейских правительств (например, немецкого) звучали заявления о готовности защитить арабские страны от Ирана, но сейчас они резко утихли – похоже, европейцы начали понимать, чем это для них может закончиться. Пока лишь Франция отозвала с Балтики атомный авианосец «Шарль де Голль» и отправила его в регион.

    Но под удары попали не только объекты топливной инфраструктуры. Иран сделал вторую вещь, которая требовалась для его обороны – атаковал американские базы. США вывели с них свои войска заранее, а сообщения об ударах по авиабазам, по всей видимости, или оказались недостоверными, или не достигли успеха.

    Но тем не менее, Ирану удалось серьезно дезорганизовать управление американским тылом, а еще поразить несколько важнейших радиолокационных станций противоракетной обороны, развернутых США. Этим Иран, во-первых, облегчает свои ракетные удары, а во-вторых, наносит США серьезный, на миллиарды долларов, ущерб. Прилетело и по объектам ЦРУ – американская разведка выводит свой персонал в безопасные места.

    Так что, хотя в целом преимущество у США и Израиля, но это далеко не разгром «всухую», к которому очевидным образом союзники готовились. Иран пусть и слегка неуклюже, но делает то, что должен был с самого начала – поднимает цену конфликта для всего мира.

    Сейчас ключевой вопрос – у кого раньше кончатся ракеты. Если у Ирана, то дальше будет избиение. США продолжат атаковать Иран, у них на текущий момент под полмиллиона планирующих бомб, а ПВО для них неопасна. Если противоракеты и зенитные ракеты закончатся у «коалиции Эпштейна» (как уже обозвали остряки США и Израиль), то тогда ущерб от иранских ракет может резко вырасти. Критически важно для Ирана обеспечить себя оружием большой дальности, чтобы коалиция и дальше платила цену за свою агрессию. В США тем временем нарастает недовольство этой войной, как и понимание того, что все пошло не по плану.

    Пока для Ирана все выглядит плохо. Если в первый день Иран выпустил 350 ракет, то 3 марта – только 50. И с беспилотниками картина похожая.

    Но возможно, часть ракет Иран придерживает. Восточная часть страны пока недоступна для авиации коалиции, им нужно начать проводить дозаправки над иранской территорией, чтобы там бомбить, а это опасно, какой-нибудь недобитый ЗРК легко свалит заправщик. Если Иран сможет сохранить свои оборонительные возможности, опираясь на эти районы, то эта война надолго.

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану у и Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

