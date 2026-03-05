Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

Tекст: Александр Тимохин

Начать стоит с того, какое время было выбрано для начала атаки на Иран. США и Израиль ударили 28 февраля, спустя менее чем сутки после того, как оманский посредник на переговорах заявил о том, что достигнут прорыв. Это в очередной раз подтверждает то, что США ведут переговоры только ради подготовки удара.

Действия Израиля сразу же отметились военным преступлением – ударом по школе для девочек, в результате которого погибло 165 детей. Началось тотальное уничтожение иранского политического руководства. Израильтяне убили верховного лидера страны – Сайида Али Хаменеи, почти все руководство Вооруженными силами. В течение нескольких следующих дней убивали и их преемников. Отчасти им помогла развитая разведывательная сеть внутри Ирана, отчасти – просчеты иранской контрразведки.

Израильская авиация применила свою излюбленную тактику. Запустив в иранское воздушное пространство массу беспилотников, оно организовало с их помощью непрерывный сбор разведывательной информации о положении иранских пусковых установок с баллистическими ракетами, систем ПВО, самолетов и ударных беспилотников типа «Шахед 136». С помощью этой информации их самолеты наносили удары аэробаллистическими ракетами Rampage и Silver Sparrow с безопасного расстояния, зачастую вообще не входя в иранское воздушное пространство.

США применили свою излюбленную тактику – удары крылатыми ракетами с кораблей и подлодок, и крылатыми же ракетами с самолетов. Почти сразу после первых нескольких волн авиаударов американцы перешли к охоте на системы ПВО, их уничтожению с воздуха и начали атаковать цели в Иране уже с вторжениями в иранское воздушное пространство. К исходу второго дня операции глубина иранской территории, на которую Израиль и США наносят удары, составила 500 км от государственных границ.

Как и ожидалось, ПВО Ирана никак себя не проявило. Да, Ирану удалось сбить немалое количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Hermes и Reaper, но ни одного пилотируемого самолета они сбить не смогли. Иранская авиация пока тоже не отметилась. Наоборот, израильский F-35I сбили над Тегераном иранский Як-130. Неудивительно, учитывая то, что Як – это учебный самолет, но и как достижение Израиля не очень впечатляет.

К началу второго марта израильские ВВС объявили о начале работы по земле бомбами, обусловив это тем, что больше ничего их самолетам не угрожает. США систематически применяют против Ирана бомбардировщики B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, причем первые из них проникают глубоко в иранское воздушное пространство.

Три ударных истребителя-бомбардировщика ВВС США F-15E Strike Eagle по ошибке сбил кувейтский истребитель в кувейтском же воздушном пространстве, Иран приписал их себе, но все пилоты остались живы, что при поражении их самолетов мощными боевыми частями зенитных ракет не случилось бы.

ВМС США уничтожили почти все иранские ВМС. Один из кораблей – Dena был потоплен атомной подлодкой в результате торпедной атаки аж у Шри-Ланки – корабль был перехвачен подлодкой, когда возвращался с совместных учений с Индией.

Начиная с первого марта начали распространяться слухи сначала о развертывании американских спецподразделений в приграничных с Ираном странах, а потом о проведении Израилем рейдов спецназа на иранскую территорию. Сообщалось, что якобы в ночь на 4 марта неизвестные вертолеты высаживали какие-то подразделения в Иране на прилегающей к Ираку территории, выдвинувшиеся навстречу им иранские наземные части были атакованы с воздуха.

Если это правда, то становится ясно и то, зачем 160 авиаполк спецопераций армии США перебросили в регион сразу после похищения Николаса Мадуро – это было частью обеспечения действий на земле. Позже, днем пятого марта было распространено заявление КСИР о том, что попытка прорыва каких-то боевиков из Ирака все-таки была, но ее удалось пресечь. Скорее всего, такие попытки продолжатся.

Затем председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Кейн заявил, что США начинают продвижение вглубь Ирана. Непонятно, что он имеет в виду – слухи о вторжении курдов из Ирака оказались ложными, а своих войск на земле у США нет. И быстро их не развернуть. Тем не менее американские СМИ утверждают, что до начала наступления в иранском Курдистане остались считанные дни.

Если смотреть на вещи объективно, то пока Иран проигрывает. Но до победы США и Израилю еще далеко, и если она и будет достигнута, то непросто. Потому что Иран ответил.

В отличие от прошлой войны, на этот раз американские эсминцы не были загружены только лишь противоракетами. Значительная часть пусковых ячеек была отдана крылатым ракетам «Томагавк» новейших модификаций со сниженной радиолокационной заметностью. Итог – хотя в этот раз Иран выпустил по Израилю в разы меньше ракет, чем в прошлую войну, долетело до Израиля больше, причем зачастую точно в цель.

Но главное – Иран ударил по союзникам США в Персидском заливе, причем по их самым уязвимым местам – по нефтеперерабатывающей промышленности и отгрузочным терминалам. Первой под удар попала Saudi ARAMCO – компания, имеющая глобальное значение. Именно с нее начался т. н. «нефтедоллар» и именно она по факту заложила основы американского экономического доминирования в мире.

Иранский беспилотник прилетел по ее нефтеперерабатывающему заводу уже второго марта. В дальнейшем иранские удары наносились по нефтяной инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Омана и других стран. Досталось и туристической инфраструктуре ОАЭ.

Иранские беспилотники долетели даже до британской базы Акротири на Кипре. А еще в соцсети попало видео с каким-то крупным пожаром недалеко от берега моря в Хайфе, как утверждалось очевидцами, под удар попало какое-то вспомогательное американское судно.

Но самое главное – Иран перекрыл Ормузский пролив. После поражения ракетами или беспилотниками трех танкеров разных стран и одного контейнеровоза все движение через пролив закрыто, танкеры не идут.

Мировой рынок нефти отреагировал скачком цен. Еще сильнее растут цены на газ. В первые сутки иранских ударов со стороны некоторых европейских правительств (например, немецкого) звучали заявления о готовности защитить арабские страны от Ирана, но сейчас они резко утихли – похоже, европейцы начали понимать, чем это для них может закончиться. Пока лишь Франция отозвала с Балтики атомный авианосец «Шарль де Голль» и отправила его в регион.

Но под удары попали не только объекты топливной инфраструктуры. Иран сделал вторую вещь, которая требовалась для его обороны – атаковал американские базы. США вывели с них свои войска заранее, а сообщения об ударах по авиабазам, по всей видимости, или оказались недостоверными, или не достигли успеха.

Но тем не менее, Ирану удалось серьезно дезорганизовать управление американским тылом, а еще поразить несколько важнейших радиолокационных станций противоракетной обороны, развернутых США. Этим Иран, во-первых, облегчает свои ракетные удары, а во-вторых, наносит США серьезный, на миллиарды долларов, ущерб. Прилетело и по объектам ЦРУ – американская разведка выводит свой персонал в безопасные места.

Так что, хотя в целом преимущество у США и Израиля, но это далеко не разгром «всухую», к которому очевидным образом союзники готовились. Иран пусть и слегка неуклюже, но делает то, что должен был с самого начала – поднимает цену конфликта для всего мира.

Сейчас ключевой вопрос – у кого раньше кончатся ракеты. Если у Ирана, то дальше будет избиение. США продолжат атаковать Иран, у них на текущий момент под полмиллиона планирующих бомб, а ПВО для них неопасна. Если противоракеты и зенитные ракеты закончатся у «коалиции Эпштейна» (как уже обозвали остряки США и Израиль), то тогда ущерб от иранских ракет может резко вырасти. Критически важно для Ирана обеспечить себя оружием большой дальности, чтобы коалиция и дальше платила цену за свою агрессию. В США тем временем нарастает недовольство этой войной, как и понимание того, что все пошло не по плану.

Пока для Ирана все выглядит плохо. Если в первый день Иран выпустил 350 ракет, то 3 марта – только 50. И с беспилотниками картина похожая.

Но возможно, часть ракет Иран придерживает. Восточная часть страны пока недоступна для авиации коалиции, им нужно начать проводить дозаправки над иранской территорией, чтобы там бомбить, а это опасно, какой-нибудь недобитый ЗРК легко свалит заправщик. Если Иран сможет сохранить свои оборонительные возможности, опираясь на эти районы, то эта война надолго.