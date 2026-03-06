Президент ЦАР поблагодарил Россию за радушный прием

Президент ЦАР Туадера поблагодарил Россию за радушный прием

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Туадеры, поездка в Россию оказалась для него крайне плодотворной, передает РИА «Новости».

«Пользуясь случаем, я бы хотел со всей искренностью поблагодарить президента Путина, правительство РФ и россиян за радушный прием и за все меры, принятые за тем, чтобы мой визит прошел в наилучших условиях… Этот свой рабочий визит я могу охарактеризовать как крайне плодотворный», – подчеркнул Туадера.

Он также отметил, что в ходе переговоров стороны неоднократно подтверждали стремление развивать двусторонние отношения.

Напомним, накануне Путин провел встречу с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

Президент ЦАР выразил благодарность Путину за поставку злаков и поблагодарил за безопасность на выборах.