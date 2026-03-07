Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права ИРИ на фоне атак со стороны США и Израиля.
Иранский лидер Масуд Пезешкиан в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил ожидание, что Москва будет поддерживать законные права исламской республики, передает РИА «Новости».
Пезешкиан заявил: «Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак США и Израиля».
Он подчеркнул важность российской поддержки на международной арене, особенно в ситуации, когда Иран сталкивается с внешним давлением и атаками.
Разговор состоялся на фоне обострения напряженности между Ираном, США и Израилем на ближневосточном направлении.
В пресс-релизе отмечается, что Тегеран рассчитывает на активное содействие Москвы для защиты своих интересов на международных площадках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возврату к дипломатии.
Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что страна не боится возможной наземной операции США и рассчитывает на поддержку народа.