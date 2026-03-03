Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
В начальной школе для девочек иранского Минаба при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, общее число жертв достигло 165 человек.
По информации агентства Tasnim, жертвами нападения стали 14 учителей. В общей сложности штат сотрудников образовательного учреждения насчитывал около 35 человек.
Ранее власти исламской республики заявили о нанесении Вашингтоном и Тель-Авивом удара по школе для девочек. Трагедия в городе Минаб на юге страны произошла 28 февраля.
Согласно последним сведениям, погибли 165 человек, среди которых в основном были ученицы, а также родители. Травмы и ранения получили 95 граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее наызвал цифру в 160 погибших при ударе по городу.