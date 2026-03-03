  • Новость часаЧисло жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 11:45 • Новости дня

    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек

    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    @ araghchi

    Tекст: Мария Иванова

    В начальной школе для девочек иранского Минаба при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, общее число жертв достигло 165 человек.

    По информации агентства Tasnim, жертвами нападения стали 14 учителей. В общей сложности штат сотрудников образовательного учреждения насчитывал около 35 человек.

    Ранее власти исламской республики заявили о нанесении Вашингтоном и Тель-Авивом удара по школе для девочек. Трагедия в городе Минаб на юге страны произошла 28 февраля.

    Согласно последним сведениям, погибли 165 человек, среди которых в основном были ученицы, а также родители. Травмы и ранения получили 95 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее наызвал цифру в 160 погибших при ударе по городу.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    3 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».

    «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.

    Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.

    Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.

    Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.

    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.

    Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.

    Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.

    3 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Значительная часть иранского арсенала скрыта в укрепленных подземных сооружениях, это сильно осложняет его полное уничтожение для Вашингтона и Тель-Авива, пишут СМИ.

    Президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Тегерана одной из главных целей атак, пишет New York Times.

    Однако обнаружение и уничтожение всего арсенала, а также производственных площадок, представляет серьезную проблему для военных США и Израиля.

    Иран научился быстро восстанавливать производственные линии, размещая их в укрепленных подземных бункерах. Кроме того, ракеты могут разбираться на части для скрытной транспортировки и последующей сборки, что значительно затрудняет их отслеживание с воздуха.

    «Военные делают все возможное, чтобы поразить эти объекты», – заявил директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Ранее Центральное командование США сообщило об использовании стелс-бомбардировщиков B-2 с боеприпасами весом более 900 килограммов для ударов по укрепленным позициям.

    Тегеран обладает самым большим арсеналом на Ближнем Востоке, включая ракеты средней дальности, способные поражать цели на расстоянии около 1,9 тыс. километров.

    Разведка отмечает, что стремление Ирана к развитию ракетной программы обусловлено отсутствием у страны современных военно-воздушных сил.

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Армия Израиля вошла в Ливан

    Израильская армия заняла приграничные позиции в южном Ливане

    Армия Израиля вошла в Ливан
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения израильской армии пересекли границу и закрепились на нескольких контрольных точках в южной части Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла ряд позиций на ливанской территории для укрепления северного фронта, передает РИА «Новости». Военные заявили о необходимости усиления передовой линии обороны.

    «Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны», – говорится в сообщении пресс-службы.

    В ведомстве добавили, что работают над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части страны. ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения.

    Напомним, накануне власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы».

    В Ливане по состоянию на понедельник из-за ударов Израиля погиб 31 человек.

    3 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ сообщил о масштабном пожаре на базе ВМС Ирана
    TWZ сообщил о масштабном пожаре на базе ВМС Ирана
    @ Osinttechnical

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морская база Ирана в Бендер-Аббасе подверглась мощным ударам, после которых спутниковые снимки зафиксировали пожар и разрушения.

    Ключевая военно-морская база Ирана в Бендер-Аббасе на берегу Ормузского пролива была серьезно повреждена в результате ударов, сообщает TWZ.

    Спутниковые снимки, полученные Planet Labs, зафиксировали масштабные пожары на территории базы, в том числе на судне типа морской платформы IRINS Makran, которое оказалось охвачено огнем и, по всей видимости, было поражено в ходе атаки.

    Бендер-Аббас является главным штабом ВМС Ирана и ключевым элементом контроля над Ормузским проливом. Как подчеркнул президент США Дональд Трамп: «Мы уничтожаем их флот. Уже десять кораблей выведены из строя. Они на дне моря». По его словам, «ликвидация» иранских военно-морских сил стала основной целью операции Epic Fury, которую проводят США и Израиль.

    Помимо серьезных повреждений IRINS Makran, на спутниковых изображениях заметны следы поражения как минимум одного, а возможно и двух фрегатов, пришвартованных на базе. Это были одни из самых ценных объектов среди иранских военных кораблей, находившихся в порту. Однако дизель-электрическая подлодка класса Kilo и малые подлодки, судя по снимкам, остались невредимыми.

    Объем ущерба и точное количество поврежденных кораблей пока сложно оценить из-за густого дыма на снимках, однако видно, что часть судов была выведена из порта незадолго до ударов. Некоторые корабли могли быть потоплены, но подтверждений этому нет. При этом значительное количество военных и гражданских судов по-прежнему остается в порту или на ремонте в доках.

    Удары по военно-морским объектам Ирана наносились и вне Бендер-Аббаса: ранее были зафиксированы атаки на порт Конарек, где были уничтожены несколько фрегатов и корветов, а также поврежден корабль-дрон Shahid Bagheri. Операция Epic Fury, по словам министра обороны США Пита Хегсета, направлена на «уничтожение ракетной угрозы и флота Ирана», чтобы не допустить дальнейших конфликтов в регионе. Ормузский пролив остается стратегически важным узлом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран выполнил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    3 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Последние опросы показали, что большинство жителей США не поддерживают военные удары администрации Трампа по Ирану, пишут СМИ.

    Большинство жителей США выступают против военных ударов по Ирану, осуществленных администрацией президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные нескольких опросов, передает Politico.

    Согласно исследованию SSRS для CNN, почти шесть из десяти американцев не поддержали решение о начале военных действий против ближневосточной страны. В отдельном опросе для The Washington Post 52% респондентов выразили несогласие с ударами, а 39% поддержали их.

    Поддержка таких мер среди населения во многом определяется политическими взглядами – среди демократов противников действий Трампа оказалось значительно больше, чем среди республиканцев. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% республиканцев одобрили удары, но 42% готовы изменить свою позицию, если американские военные понесут потери. Среди респондентов также отмечались разные мнения относительно целей Белого дома – часть связывала их с попытками смены власти в Иране, другие – с контролем над нефтью или обеспечением стабильности в регионе.

    По словам Трампа, администрация США изначально рассчитывала на военный конфликт, который мог бы продолжаться четыре-пять недель, но страна готова к более долгой операции, если потребуется. При этом большинство опрошенных CNN считают, что противостояние может затянуться. Демократы все активнее настаивают на необходимости голосования по вопросу расширения полномочий Конгресса в решениях о войне.

    Опросы также зафиксировали снижение поддержки военных действий на фоне возможного роста цен на бензин. Более трети республиканцев, опрошенных Reuters, заявили, что при существенном подорожании топлива их поддержка атак США снизится. Аналогично, 38% зарегистрированных избирателей в исследовании Morning Consult выступили за дипломатическое решение, если конфликт приведет к заметному скачку цен на топливо.

    Обеспокоенность американцев возросла после того, как цены на нефть выросли более чем на 10% вслед за ответными атаками Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Этот регион обеспечивает более пятой части мировых морских поставок нефти.

    Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на недавнюю агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию блока на кризис, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен планировала выпустить совместное заявление с призывом к сдержанности, но глава дипломатии ЕС опередила ее на полчаса с собственным сообщением.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы.

    «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    3 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Посольство США в Эр-Рияде прекратило работу после атаки

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников, вызвавшей возгорание на территории.

    Посольство США в Эр-Рияде временно прекратило работу после атаки на него с помощью беспилотников, передает ТАСС.

    На сайте дипмиссии опубликовано заявление о приостановке приема граждан и закрытии здания до дальнейшего уведомления. Представительство будет закрыто во вторник, 3 марта: «В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено», – говорится в официальном сообщении.

    Посольство также обратилось к гражданам США, находящимся на территории Саудовской Аравии, с просьбой найти безопасное убежище и не покидать его до получения новой информации о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США.

    Дипломатическое представительство США в столице Бахрейна, Манаме, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 05:33 • Новости дня
    «Иранский Брэд Питт» Сохараби погиб после ранения на протестах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранский бодибилдер Давуд Сохараби, известный как «иранский Брэд Питт», скончался от полученного в январе в ходе беспорядков в стране пулевого ранения в больнице.

    Давуд Сохараби ушел из жизни 24 февраля, так и не оправившись от тяжелого пулевого ранения в глаз, передает «Лента.ру» со ссылкой на Need To Know.

    У мужчины остались родители, брат и возлюбленная.

    Трагедия произошла 7 января, всего через два часа после того, как атлет занял второе место на соревнованиях. В ходе разгона протестов пуля попала мужчине в глаз.

    Пострадавшего экстренно прооперировали, однако спасти зрение врачам не удалось. Вскоре после хирургического вмешательства пациент впал в кому, из которой уже не вышел.

    Сохараби было 30 лет, он владел спортзалом в Тегеране и был известен под прозвищем «Иранский Брэд Питт». До прихода в спорт он работал обычным курьером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после стрельбы по участникам акций в Тегеране погибли не менее 217 человек.

    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    3 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    США и Израиль атаковали районы Тегерана
    США и Израиль атаковали районы Тегерана
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана, сообщило агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана.

    США и Израиль атаковали различные районы Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.

    В сообщении подчеркивается: «Несколько минут назад американо-сионистской атаке подверглись различные точки, в том числе улицы Вали-Аср в районе улицы Джами, район старого здания парламента и восточные районы Тегерана».

    Пока никаких дополнительных подробностей о характере атаки или возможных последствиях не приводится. Другие иранские СМИ на момент публикации также не освещали произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    3 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    «Хезболла» ударила дронами по израильской авиабазе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» во вторник утром сообщило, что нанесло удары по авиационной военной базе в северной части Израиля.

    Удар наносился эскадрильей беспилотников по радиолокационным объектам и диспетчерским пунктам на авиабазе Рамат-Давид, расположенной «на севере оккупированной Палестины», указали в движении, передает РИА «Новости».

    Ранее вооруженные силы Израиля объявили о нанесении авиаударов по нескольким важным объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    До этого правительство Ливана запретило «Хезболле» любые вооруженные действия и поручило армии разоружить движение севернее реки Литани.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации