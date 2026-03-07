МИД опроверг договоренности России и США по лимитам ДСНВ

Tекст: Денис Тельманов

Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало в интервью агентству РИА «Новости». Он подчеркнул, что продолжающиеся сообщения о договоренностях между Россией и США по сохранению лимитов по ДСНВ являются лишь спекуляциями.

Рябков призвал внимательно изучить публичные заявления американских официальных лиц, в частности представителей госдепартамента США.

В качестве примера замминистра отметил выступления США на Конференции по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что количественные ограничения, заложенные в ДСНВ, утратили актуальность после истечения срока действия договора.

По словам Рябкова, США официально заявили: «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».

Портал Axios ранее сообщал, что переговоры между Россией и США в Абу-Даби якобы завершились соглашением о временном соблюдении параметров ДСНВ, однако российская сторона это опровергла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что тема судьбы ДСНВ обсуждалась на переговорах в Абу-Даби, но договоренности достигнуто не было.

Владимир Путин осенью прошлого года предлагал на взаимной основе придерживаться лимитов по стратегическим вооружениям еще один год после окончания действия ДСНВ, однако официального ответа от США не последовало.

С 5 февраля, после истечения срока действия договора, стороны не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ, а Россия намерена выстраивать свою позицию исходя из анализа военной политики США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал строительство 450 шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. США проводят испытательные запуски ракеты Minuteman III, которые, по их заявлениям, не связаны с мировой обстановкой.

Работы по модернизации ядерной триады ведутся без ограничений из-за прекращения действия договора СНВ-3. Эксперты отмечают, что Россия обязательно предпримет ответные шаги на действия США.