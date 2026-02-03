Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Польша подняла военную авиацию из-за активности России на Украине
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух из-за предполагаемой активности России на Украине, передает РИА «Новости». Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что в небо поднялись истребители и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.
В заявлении польского военного ведомства в соцсети X отмечается: «В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... В полет по тревоге были подняты истребители и самолет дальнего обнаружения». Там же подчеркивается, что такие меры носят исключительно превентивный характер и связаны с обеспечением безопасности на границе с уязвимыми районами.
Польские военные регулярно публикуют подобные сообщения, их действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последние недели сообщения о подъеме в воздух истребителей появились в СМИ несколько раз.
Как отмечал польский портал NaTemat, такие вылеты серьезно увеличивают расходы бюджета. По данным министерства национальной обороны, час полета истребителя F-16 обходится стране примерно в 76–77 тыс. злотых, что составляет около 21 тыс. долларов.
