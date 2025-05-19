В Дагестане и Петербурге задержали пособников зарубежных телефонных мошенников

Tекст: Мария Иванова

О задержании троих подозреваемых в содействии иностранным телефонным мошенникам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Двое из задержанных проживали в Дагестане, еще один – в Петербурге. Их личности установили оперативники, после чего провели задержания по адресам проживания.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты и электронные носители информации. Волк уточнила: «Оперативники установили личности еще троих подозреваемых. Двое из них проживали в Республике Дагестан, еще один – в Санкт-Петербурге. Они задержаны по местам жительства. В ходе обысков обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты и электронные носители информации».

Схема мошенничества действовала с начала текущего года. Молодые люди оборудовали арендованную квартиру специальными техническими устройствами – GSM-шлюзами. Участники группы обеспечивали бесперебойную работу сим-карт, регистрируя их на иностранцев или фиктивных лиц, чтобы скрыть следы.

На абонентские номера сим-карт граждане переводили средства, которые потом либо обналичивали, либо переводили в криптовалюту. Полицейские дополнительно выявили 77 эпизодов противоправной деятельности. Все задержанные арестованы, ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед проведением ЕГЭ родители выпускников столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества, когда злоумышленники требуют СМС-коды для некоей «авторизации».

Жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных и кодов из СМС при телефонных обращениях якобы от сотрудников медицинских учреждений.

Как сообщили ранее в МВД, мошенники обладают высоким уровнем технической грамотности и умеют внушать доверие своим жертвам.

Между тем телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.