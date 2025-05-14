Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор

Tекст: Мария Иванова

Инструкцию для телефонных мошенников обнаружили представители подпольного движения Stop Grave, которые внедрились в одну из одесских организаций, передает РИА «Новости».

В распоряжении агентства оказались фотографии методички, где содержатся рекомендации о том, как нужно вести себя при телефонных разговорах с россиянами.

В частности, в инструкции мошенникам советуют объяснять отсутствие московского говора тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. В цитате из документа указано: «Почему не Московский говор? От куда вы!? – Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами» (орфография и пунктуация сохранены).

Издание отмечает, что подобные инструкции призваны повысить эффективность мошеннических звонков и снизить подозрения у возможных жертв.

Как отмечали ранее в ФСБ, злоумышленники используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян. Часто такие группы действуют по инструкциям с Украины, арендуют квартиры на срок до двух недель и покупают крупные партии сим-карт на подставные данные.

Оптом зарегистрированные российские сим-карты по 300 рублей за штуку продают на украинских сайтах для мошеннических операций.